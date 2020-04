El Gobierno de Shinzo Abe está preparando un paquete de emergencia económica que medios locales cifra en un billón de dólares. | Fuente: EFE

En una decisión sin precedentes en la historia del país, el Gobierno de Japón anunció hoy que ha optado por declarar una alerta sanitaria por el COVID-19, lo que permite a las autoridades locales imponer una serie de restricciones que afectarán a la vida normal de millones de nipones.



Esta medida, que en Japón recibe el nombre de estado de emergencia, no ha sido aplicada anteriormente por el Gobierno nipón, y parte de los poderes especiales otorgados por la Dieta (Parlamento) el pasado 13 de marzo al primer ministro, Shinzo Abe. La declaración formal se espera que sea hecha este martes, una vez pase por un grupo de expertos y un comité parlamentario, y, en principio, afectará a siete prefecturas del país, incluida Tokio, y se prolongará por un mes.



Pero dista de medidas más drásticas impuestas en otros países, como en España o Italia, donde se ha aplicado el confinamiento de su población, ya sea a nivel regional o nacional, con sanciones para quienes no las cumplan. "Voy a dejar claro que en el caso de Japón no existe ningún confinamiento ni tenemos esa necesidad, según los expertos", dijo Abe en unas declaraciones a los periodistas antes de entrar a una reunión de trabajo para analizar el asunto.



Aun así, sigue siendo una medida drástica para Japón, un país en el que el primer caso de coronavirus se registró el 16 de enero y en el que hasta la fecha la pandemia ha afectado a unas 4.600 personas, con 105 muertos, incluyendo los casos de un crucero que amarró en el puerto de Yokohama a comienzos de febrero.



Pero en los últimos días las autoridades de Tokio, encabezadas por la gobernadora Yuriko Koike, han pedido al Gobierno central que declare el estado de emergencia con el fin de atajar un incremento de casos notado en la capital.



Además de esta decisión, el Gobierno de Shinzo Abe está preparando un paquete de emergencia económica que medios locales cifra en un billón de dólares, y que se espera sea conocido este martes.



