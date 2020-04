En Argentina ya son 90 los fallecidos y 2.142 positivos confirmados. | Fuente: AFP

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha rechazado el "dilema" entre economía y salud ante la crisis del coronavirus por considerarlo "falso". "Prefiero tener 10 por ciento más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina por coronavirus", ha afirmado Fernández en una entrevista con Net TV. "De la muerte no se vuelve, pero de la economía se vuelve", ha remachado.

"Los que plantean el dilema entre la economía y la salud, están diciendo algo falso. Sé que tengo que preservar a la pequeña y mediana empresa y a las grandes también", ha subrayado. Por eso asegura que "nunca" dudó en declarar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, aunque sí tuvo "duda (...) con el fin de las clases".

"Tengo que preservar que los que puedan producir y exportar. Que produzcan y exporten porque me hacen falta las divisas. Para comprar respiradores me hacen falta las divisas", ha explicado. "Pero no me pidan que haga de cuenta que no pasa nada, porque acá pasa algo muy grave y, por lo tanto, no puedo hacerme el distraído frente a eso", ha argüido.

Sin embargo, ha reconocido que la cuarentena va a hacer daño a la economía. "La economía se va a hacer trizas para todos, no solo para nosotros", ha apuntado, aunque "también, es una gran oportunidad de hacer un mundo más justo y legítimo".

En Argentina ya son 90 los fallecidos y 2.142 positivos confirmados. A nivel global son 1.789.985 los contagiados y 109.823 los fallecidos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.



