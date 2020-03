El virus de Wuhan también ha llegado a la República de San Marino, un enclave en el centro-norte de la península italiana. | Fuente: AFP

El número de fallecidos con el coronavirus en Italia es ya de 79 personas, mientras que el total de contagiados ha ascendido a los 2.263, de acuerdo a la última cifra ofrecida hoy por Protección Civil, que no descartó ampliar las zonas en cuarentena. El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, explicó en la rueda de prensa diaria que ha habido un incremento de 27 casos mortales desde el lunes, cuando la cifra total era de 52, y 55 de los fallecidos son de la región de Lombardía, la más afectada.



El total de contagiados es de 2.263 y el 88 % de ellos están en las regiones del norte más afectadas: Lombardía, Emilia-Romaña y el Véneto. En el último día murieron 17 personas con el coronavirus de edades entre los 55 y los 101 años, 17 en Lombardía, 7 en Emilia-Romaña y uno en Las Marcas, Véneto y Liguria.



De los contagiados, 1.000 se recuperan en sus casas, 1.034 están hospitalizados con síntomas y 229, un 10 % del total, reciben cuidados intensivos, indicó Borrelli. Por otro lado 160 personas ya han sido curadas, once más que ayer lunes y ya se han hecho 25.856 pruebas.



El presidente del Instituto Superior de Sanidad de Italia, Silvio Brusaferro, avanzó que se está valorando la opción de ampliar las conocidas como "zonas rojas", los diez pueblos aislados del foco de Lombardía y otro municipio del Veneto. "Estamos observando los datos de incidencia en base a la tasa de reproducción del virus", reconoció.



La región de Lombardía, donde los diez municipios del foco siguen aislados en lo que se conoce como "zona roja", sigue siendo la más afectada y los contagiados ascendieron hasta los 1.520. También aumentaron los fallecidos con coronavirus hasta los 55 (el balance de ayer lunes los situaba en 38) y todas las víctimas eran personas de avanzada edad, entre los 81 y 94 años, y con otras graves patologías, informó el consejero de Salud, Giulio Gallera.



De los 1.354 casos positivos por coronavirus en Lombardía, 698 permanecen ingresados, 167 reciben cuidados intensivos en el hospital y 461 se curan en cuarentena en sus propias casas. Una niña recién nacida se encuentra ingresada en el hospital de Bérgamo, en Lombardía, pero "no está intubada" y su "evolución clínica es considerada normal", explicó en rueda de prensa el presidente del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro.



El virus de Wuhan también ha llegado a la República de San Marino, un enclave en el centro-norte de la península italiana, donde se han registrado 10 personas contagiadas, cinco hombres y cinco mujeres, y seis de ellos con síntomas moderados.

