Ingleses hacen cola para recibir una vacuna Covid-19 en un centro de vacunación temporal en la academia Essa en Bolton, noroeste de Inglaterra. | Fuente: AFP

El Gobierno británico anunció este miércoles que ha reforzado los programas de test y vacunación en ocho nuevas zonas de Inglaterra y Escocia donde ha avanzado la variante del coronavirus identificada por primera vez en la India, más contagiosa que la dominante en el Reino Unido.



Hasta ahora se han detectado 2 967 infecciones por esa variante en el conjunto del país, un incremento del 28 % en dos días, según informó el ministro de Salud, Matt Hancock, en una rueda de prensa.



En Bolton (norte de Inglaterra), la zona más afectada por la nueva versión del virus, la prevalencia de la COVID-19 se ha incrementado hasta 283 casos por cada 100 000 habitantes, el doble respecto a la semana pasada.



En ese municipio hay hospitalizadas 25 personas con nuevo coronavirus, un 31 % más que el lunes, indicó Hancock, quien recalcó que el 90 % de esos pacientes no han recibido todavía las dos dosis preceptivas de una vacuna contra la COVID-19.



Entre las regiones donde también se ha detectado un avance de la variante india se encuentra el distrito londinense de Hounslow, las localidades inglesas de Leicester y Burnley, así como las escocesas de Glasgow y Moray.

El viceconsejero médico del Gobierno británico, Jonathan Van-Tam, indicó que a mediados de la semana que viene se habrán reunido datos suficientes para determinar hasta qué punto la versión india del virus (B.1.617.2) es más contagiosa, lo que permitirá modelar con más precisión las medidas necesarias de cara al futuro.



El ministro de Sanidad detalló que el 14 de junio se anunciará si se sigue adelante con el último paso en la retirada de las restricciones planeado por el Ejecutivo, previsto para el día 21 de ese mismo mes.

Ensayo clínico de una tercera dosis

Hancock anunció hoy el inicio de un ensayo clínico que involucrará a cerca de 3 000 voluntarios y tendrá una dotación pública de 19,3 millones de libras (22,38 millones de euros) para examinar la eficacia de inocular una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 con un preparado distinto al de las dos primeras inyecciones.



El viceconsejero médico señaló, por su parte, que los datos disponibles hasta ahora sugieren que la protección de las vacunas contra la COVID-19 dura al menos seis meses, pero todavía es demasiado pronto para determinar cuándo empieza a debilitarse.



Van-Tam pidió además especial "cautela" a las personas que hayan recibido una sola dosis de la vacuna en las zonas donde se está extendiendo la variante india y recordó que la protección de esa única inyección puede tardar hasta 21 días en ser efectiva.



"La eficacia de las vacunas no es del 100 %, eso lo sabemos por los ensayos clínicos. La protección va a variar según los individuos, probablemente variará según la edad", advirtió el experto.



"Algunos datos sugieren que la protección no es tan alta en personas con un sistema inmune deprimido. Probablemente, en el futuro veremos señales de que la vacuna no funciona tan bien en personas con determinadas enfermedades crónicas", afirmó.



(Con información de EFE)

