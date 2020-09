Donald Trump comenzó a utilizar una mascarilla facial en público recién en julio. | Fuente: EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este miércoles que intentaba contener el "pánico" y evitar la "histeria" en los mercados, cuando a principios de año minimizó la gravedad de la COVID-19, como revela el nuevo libro del periodista Bob Woodward.



"Soy un animador de este país. Amo a nuestro país. No quiero que la gente esté asustada. No quiero crear pánico. No quiero llevar a este país a la histeria", aseguró Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.



El mandatario reaccionaba así a la revelación divulgada este miércoles por el diario The Washington Post, e incluida en un libro que Woodward publicará la próxima semana, de que Trump sabía en febrero que la COVID-19 era una enfermedad especialmente "mortal", pero minimizó intencionadamente su gravedad en público.



Donald Trump, además, ha estado diciendo repetidamente en público que el virus no debería considerarse un gran peligro y que "desaparecerá" por sí solo. Y no solo ello, comenzó a utilizar una mascarilla facial en público recién en julio.

Al principio, también elogió frecuentemente la respuesta del Gobierno chino, y después cambió su retórica, culpando a Pekín por la crisis de salud mundial.

Se espera que las muertes por el coronavirus superen pronto los 200 000 en Estados Unidos.

El presidente ha repetido insistentemente en que ha manejado la pandemia con éxito, señalando sus tempranas decisiones de prohibir los viajes de China, donde apareció primero el virus, y de los lugares más afectados de Europa.

Sin embargo, encuestas de opinión muestran que dos tercios de los estadounidenses desaprueban las acciones de Trump.

(EFE/AFP)



