Las autoridades sanitarias italianas han confirmado dos casos de enfermos de coronavirus, dos turistas chinos que llegaron al país hace pocos días, anunció hoy el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, en una rueda de prensa. Los enfermos han sido aislados en el hospital romano Lazzaro Spallanzani, especializado en enfermedades contagiosas, explicó el ministro de Sanidad, Roberto Speranza.



Conte llamó a la tranquilidad a los ciudadanos porque, dijo, se han tomado todas las medidas de precaución para "aislar estos dos casos" y se está verificando el recorrido que los contagiados han hecho en Italia para "evitar cualquier riesgo mayor". En la misma línea Speranza aseguró que "la situación es seria" pero recomendó no caer en "alarmismos porque está bajo control". Los dos turistas han sido aislados "inmediatamente" y están en "buenas condiciones", dijo el doctor científico del hospital, Giuseppe Ippolito.



Precisamente por esto creen que no habrá más personas expuestas en Roma porque "como norma general la enfermedad se transmite tras la aparición de síntomas y en cuanto surgieron fueron aislados". "Esto nos hace estar bastante tranquilos", insistió el doctor.



El hotel donde pernoctaban los dos turistas chinos en la céntrica Vía Cavour ha sido precintado y un autobús con más personas de esa nacionalidad ha sido escoltado al Lazzaro Spallanzani para someterles a controles, informan los medios locales.



El Gobierno italiano ha decidido cerrar el tráfico aéreo desde y hacia China como medida "cautelar", y explicó que es el único país de la Unión Europea que ha adoptado una decisión así. "Estamos muy atentos, esto no nos ha pillado sin preparar", afirmó.



Además, se ha convocado para mañana por la mañana una reunión del Consejo de Ministros, en la que participará también la Protección Civil, en el que se decidirán "mayores medidas para poner a disposición todas las instalaciones competentes". Conte sostuvo que la aparición de estos dos casos en Italia es "un hecho bastante normal si se mira la estadística", ya que en otros países europeos como Francia y Alemania ya se han registrado enfermos. "Era bastante probable", consideró.

