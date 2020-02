Italia confirma su segunda muerte por coronavirus. | Fuente: AFP

La cifra de contagiados crecerá inevitablemente, aseguran las autoridades de Italia, que ya han confirmado dos fallecidos y el contagio por coronavirus de al menos 60 personas en las regiones de Lombardia, Véneto, Emilia Romagna y un último caso en Piamonte, en el norte del país.

Asimismo, el ministerio de Sanidad descartó que el primer contagio se produjera a través de un italiano que regresó de China el 21 de enero como se había creído en un primer momento.

Por el momento, a las cerca de 60,000 personas aisladas en once localidades, diez en Lombardia y una en Veneto, se les ha pedido que no salgan de sus casas, se ha ordenado el cierre de los comercios y suspendido las actividades públicas y los trenes no se detienen en estas localidades.

El Gobierno y la Protección Civil lleva reunido toda la jornada estudiando nuevas medidas para evitar que la epidemia se extienda aún más.



Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha llamado a extremar las precauciones, especialmente a aquellas personas que hayan viajado recientemente a China, a las que ha exhortado a permanecer bajo cuarentena domiciliaria. Las autoridades, entretanto, investigan si hubo algún paciente cero en Italia.

Aparece un caso de contagio en Milán

El presidente de la región de Lombardia, Attilio Fontana, informó de que se han registrado 46 casos, entre ellos el de un hombre de 78 de Sesto San Giovanni, a las afueras de Milán, y que se encuentra ingresado en el hospital San Raffaele de la capital lombarda.

Sería el primer caso que se produce en Milán, ya que el resto de los casos se habían producido en el municipio de Lodi.

Durante la jornada se explicó que los primeros seis casos fueron los que tuvieron contacto con el llamado "paciente uno", el hombre de 38 años de Codogno, en Lodi, que se encuentra en estado grave.

Entre estos primeros contagiados se encuentra la mujer de este, embarazada de ocho meses; un amigo suyo, el padre de este último, según han reconstruido desde la región de Lombardia.

Mientras, también se confirmó el primer contagio de un italiano de 40 años en la región de Piamonte y que se encuentra hospitalizado en Turín.

De esta manera se extiende a otra región del norte de Italia los casos de infectados.

(Con información de EFE)