"Pienso que la situación es realmente crítica y no hay signos de que vaya a ser controlada", dijo la jefa del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, a la prensa, instando a los habitantes de este territorio semiautónomo a incrementar las medidas de distanciamiento.



La región semiautónoma fue una de las primeras afectadas por la epidemia, que apareció en el centro de China.



Pero inicialmente registró muy buenos resultados en la lucha contra la COVID-19, hasta el punto que en junio casi ya no había contaminaciones locales.



Sin embargo el número de casos volvió a aumentar en las últimas semanas y los médicos todavía no identificaron las cadenas de transmisión de coronavirus en este territorio densamente poblado de 7,5 millones de habitantes, excolonia británica devuelta a soberanía china en 1997.



Lam anunció el domingo que más de 500 nuevas contaminaciones se habían registrado en las dos últimas semanas.



En total, 108 nuevos casos fueron constatados el domingo, una cifra récord. Ello eleva el total en el territorio a 1 886 casos, con 12 fallecimientos.



Las autoridades ordenaron la semana pasada nuevas medidas de distancia social, entre ellas el cierre de salas de deporte o de discotecas, e impusieron el uso de mascarillas en los transportes en común.



Los restaurantes solo pueden servir comida para llevar a partir de las 6:00 p.m



El domingo Lam anunció nuevas medidas, entre ellas un proyecto para hacer obligatorio el porte de mascarilla en los espacios interiores públicos, o la obligación de trabajar desde casa para el personal no esencial de la función pública.

