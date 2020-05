Hospitales ya no admiten pacientes y familiares se desesperan por conseguir atención médica. | Fuente: EFE

La saturación y la falta de información sobre el estado de los pacientes se ha agudizado en algunos hospitales de Ciudad de México cuando falta muy poco para llegar al pico de la pandemia de la COVID-19, lo que ha forzado a las autoridades a admitir la situación y a emprender medidas para revertirla.

Un tercio de los 69 hospitales habilitados para atender la pandemia en el área metropolitana de la capital mexicana, donde viven 22 millones de personas, ya no admiten pacientes, lo que obliga a enfermos y familiares a emprender un largo periplo para conseguir ser atendidos.

Una situación que se complica a medida que avanza el virus, que lleva casi 2.300 fallecidos y 25.000 contagios en el país. Siendo la capital el principal foco rojo con más de 500 muertos y 6.785 contagios cuando quedan pocas horas de alcanzar el pico de la pandemia, previsto para este 6 de mayo según las autoridades.

Familiares de pacientes esperando información de ellos en el Hospital General Dr. Juan Ramón de la Fuente, en Ciudad de México (México). | Fuente: EFE

No saben nada de sus familiares

Encontrar un hospital que admita a un probable enfermo de la COVID-19 no es más que el inicio de un viacrucis para sus familiares, que entran en un estado de incertidumbre sobre la situación del paciente. Noemí llegó hace tres días al Hospital General de México con su tío Armando, de 46 años y con problemas para respirar, luego de que en otro centro no lo atendieran. Cuenta a Efe que no sabe nada de él desde que lo intubaron, ni tan siquiera "si sigue vivo".

"Nos dijeron que le iban a realizar la prueba de COVID por si la neumonía era por ese virus u otro tipo, pero hasta ahorita no nos han dado informe", cuenta sentada en un banco de la calle frente a una reja donde varias personas esperan a que alguien del hospital grite el nombre de su familiar ingresado para informar de su estado.

En la mano sostiene una factura de 3.554 pesos (unos 150 dólares). Es el costo de análisis de sangre y orina, entre otros, que le hicieron a su tío. Noemí no sabe cuál fue el resultado de estos estudios ni tampoco puede pagarlos porque se quedó sin trabajo por la cuarentena.

La saturación y la falta de información sobre el estado de los pacientes se ha agudizado en algunos hospitales de Ciudad de México. | Fuente: EFE

"Es feo tener a un familiar aquí"

Fernando ha pasado la noche en la sala de espera del Hospital General de Iztapalapa, la zona con más enfermos de la capital, donde ingresaron a su hermano, Adrián, de 45 años, tras ser rechazados en seis centros de salud.

Solo un familiar por paciente puede estar en la sala de espera, mientras el resto se queda en la calle, tras una verja. Pero estar dentro no es un lujo para Adrián, quien no sabe nada de su hermano y ve como a otras personas les comunican que su enfermo hace días que falleció.

"Es feo tener a un familiar aquí", cuenta totalmente roto desde el otro lado de la verja. A él y a otros pacientes les han pedido que compren agua y pañales para los pacientes, pero postergan la hora en que informarán de su estado de salud. "Hay gente muy déspota, no te dan información alguna. Piden y piden para que en cualquier momento te digan que ha fallecido tu familiar", expresa.

(Con información de EFE)