Vacuna contra la COVID-19 | Fuente: AFP

Decenas de países son incapaces de administrar la segunda dosis de vacunas contra la COVID-19 porque carecen de ellas, lo que puede poner en peligro sus campañas de inmunización, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) el viernes.



"Tenemos una enorme cantidad de países que tuvieron que suspender sus campañas de vacunación para la segunda dosis, 30 ó 40 países" afirmó el doctor Bruce Aylward, responsable de la OMS para el sistema denominado Covax, creado con el sector privado para distribuir vacunas a los países menos desarrollados.



Algunos de los países afectados "hubieran podido recibir dosis de AstraZeneca, por ejemplo, y no están en condiciones de hacerlo", afirmó Aylward.



"El intervalo [entre las dos inyecciones] es ahora más largo de lo que quisiéramos", dijo el responsable de la OMS.



Aparición de variantes peligrosas

Covax está negociando directamente con AstraZeneca, pero también con el Serum Institute of India, responsable de la mayor parte de dosis de vacunas para Covax, y cuya producción no puede ser exportada por decisión de Nueva Delhi hasta que se cumplan los objetivos de vacunación nacionales.



Un intervalo demasiado largo entre dos dosis puede provocar la aparición de variantes más peligrosas o contagiosas de la COVID-19.



Según Aylward, esos países se hallan particularmente en África subsahariana, pero también en América Latina, Oriente Medio o el Sudeste asiático.



Ante esta situación de inestabilidad, "las donaciones son una solución a corto plazo ante un mercado muy imperfecto, donde solo los países que tienen los medios o producen las vacunas tienen acceso", alertó Aylward.



Además, el responsable de la OMS advirtió que la acumulación de retrasos puede provocar que, al final, la gente no acuda a vacunarse.



(Con información de AFP)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.