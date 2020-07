Luis Almagro señaló que los sistemas de salud de la región se han visto sobreexigidos por la llegada de la pandemia a Latinoamérica. | Fuente: AFP

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo este jueves que el coronavirus ha profundizado las "debilidades estructurales" de los países de América Latina "prácticamente transformándolas en crisis".



"Nuestras vulnerabilidades quedan mucho más expuestas, quedan mucho más evidentes", agregó Almagro en una conferencia telemática organizada por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (CEIUC).



"Tenemos crisis social, tenemos crisis productiva y tenemos dificultades políticas de funcionamiento", enumeró.



El diplomático contextualizó que la pandemia del nuevo coronavirus llegó cuando "la región estaba luchando con perspectivas complejas (...) tratando de resolver debilidades estructurales, con problemas en los mercados internacionales, con los problemas estructurales de productividad, con los problemas estructurales sociales".



Luis Almagro señaló que los sistemas de salud de la región se han visto sobreexigidos por la llegada de la pandemia a Latinoamérica y mostró su preocupación por cómo pueda estar afectando la corrupción en el sector sanitario.



"El sector salud es el sector más afectado por la corrupción a nivel mundial. Es un problema real. Millones de dólares se pierden en los sistemas de salud por la corrupción. Tenemos que esperar que esto no esté pasando", sostuvo.

Latinoamérica postpandemia

Al ser consultado sobre cómo veía a Latinoamérica postpandemia, el excanciller uruguayo sostuvo: "Me cuesta pensar en el día después cuando no tenemos resuelto el día antes. No sabemos cómo va a cerrar el ciclo pandémico".



No obstante, Luis Almagro aseveró que "es claro" que va a aumentar el número de pobres y el número de endeudados y que va a haber muchas complicaciones en las dinámicas sociales y políticas.



El secretario general de la OEA señaló que la pandemia "va a marcar" la agenda de la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, y que también puede influir mucho en el evento la elección del nuevo presidente de Estados Unidos.



"Tenemos algo en el medio que es la elección (presidencial) en Estados Unidos", dijo el exministro uruguayo, argumentando que los temas que pueden ser relevantes para un candidato pueden no serlo para su contrincante.



"Lo sensato y lo lógico para el sistema interamericano es esperar ese proceso electoral", añadió Almagro.



"Espero que el tema de la Cumbre esté vinculado a la reactivación económica y al relanzamiento de mejoras sociales y productivas en nuestros países. Creo que eso va a ser fundamental", sostuvo el diplomático.

(Con información de EFE)