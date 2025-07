Recrudece la tensión comercial: Donald Trump anuncia aranceles del 30 % a la Unión Europea y a México desde el 1 de agosto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición, a partir del próximo 1 de agosto, de aranceles del 30 por ciento para todos los productos de la Unión Europea y México, respectivamente.

Esta medida se suma a las ya notificadas esta semana, como la amenaza de aplicar un arancel del 35% a Canadá , en donde avanzó que podría considerar un ajuste si el país le ayuda a detener el flujo de fentanilo que entra a EE.UU. o elimina sus barreras.

En esa línea sigue el nuevo anuncio de Trump de este sábado donde ha anunciado que dará marcha atrás en su decisión "si la Unión Europea o sus empresas deciden fabricar productos en Estados Unidos".

"A partir del 1 de agosto de 2025, cobraremos a la Unión Europea un arancel de solo el 30 % sobre los productos de la UE enviados a Estados Unidos, independiente de todos los aranceles sectoriales", ha hecho saber Trump a través de una carta publicada en su plataforma Truth Social y dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"De hecho, haremos todo lo posible para obtener las aprobaciones de forma rápida, profesional y rutinaria; es decir, en cuestión de semanas", añade la misiva antes de avisar, también siguiendo el formato habitual que si por alguna razón la UE decide aumentar sus aranceles y tomar represalias, "la cantidad que elija para aumentarlos se añadirá al 30 % que cobramos".

Como se recuerda, a principios de esta semana Trump anunció nuevos aranceles para varios países, entre ellos Japón, Corea del Sur, Canadá y Brasil, así como un arancel del 50 % sobre el cobre. El bloque de 27 países esperaba alcanzar un acuerdo comercial global con Estados Unidos.

Aranceles a México

Trump también ha publicado la carta remitida a México en su cuenta en la plataforma Truth Social. "Es un gran honor para mí remitirles esta carta que demuestra la fuerza y el compromiso de nuestra relación comercial y el hecho de que Estados Unidos de América ha acordado seguir trabajando con México", apunta en la misiva, dirigida a la presidenta mexicana, Clauda Sheinbaum.

Trump argumenta además que pese a la "fuerte relación" bilateral, ha decidido imponer estos aranceles en respuesta a la "crisis del fentanilo", que considera "causada en parte por el fracaso de México a la hora de parar a los cárteles, integrados por las personas más despreciables que jamás hayan puesto un pie en la Tierra".

"México me ha ayudado a mantener segura la frontera, PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase", ha argüido.

Por ello, a partir del 1 de agosto habrá un arancel general del 30 por ciento al que habría que sumar los aranceles impuestos a cada sector económico.

"Las mercancías que evadan los aranceles más elevados estarán sujetas a un arancel mayor. Como ya está al tanto, no habrá aranceles si México o las empresas de su país deciden construir o fabricar productos dentro de Estados Unidos y, de hecho, haremos todo lo posible para que se apruebe rápida, profesional y rutinariamente en cuestión de semanas", ha planteado Trump.

Además, Trump ha advertido de que si México decide subir los aranceles en respuesta, sea cual sea la subida, esta cifra será añadida al 30 por ciento de arancel estadounidense.

Situación desde la Unión Europea

El último lunes, en Bruselas, estaba previsto un consejo extraordinario de ministros de Comercio para tratar la respuesta al ultimatum de Trump, en una convocatoria previa al anuncio de este sábado. Ahora mismo, cabe recordar, EE.UU. impone un gravamen al 70 por ciento de las importaciones de la UE.

En todo caso, el jueves de la semana pasada, la propia Von der Leyen admitió que ya veía "imposible" llegar a un acuerdo "en detalle" antes del ultimátum inicial de Trump para 9 de julio, es decir, apenas 90 días después de iniciar las negociaciones, porque las relaciones transatlánticas entre la UE y Estados Unidos representan un "ingente" volumen de negocio -de 1,5 billones-.

Von der Leyen eludió hablar del nuevo ultimátum del 1 de agosto y abogó por cerrar un "principio de acuerdo" lo antes posible, siguiendo el ejemplo de los pactos de Washington con Reino Unido y Vietnam.

Batalla comercial con la UE

En la batalla comercial lanzada tras su llegada a la Casa Blanca, Trump activó aranceles del 50 % sobre el acero y el aluminio europeo, de otro 25 % sobre las importaciones europeas de vehículos y piezas y anunció otro 20 % masivo sobre la mayoría de producciones restantes procedentes de la UE.

Con la tregua anunciada hasta el 9 de julio para dar margen a la negociación, el presidente norteamericano mantuvo en realidad los gravámenes sobre acero, aluminio y coches, si bien redujo temporalmente del 20 al 10 los otros aranceles, a los que Estados Unidos se refiere como "recíprocos" aunque no lo sean.

(Con información de Reuters y Europa Press)