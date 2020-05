El pacto -del que forman parte Estados Unidos, Rusia, Canadá y casi toda la Unión Europea, incluida España- es uno de los esfuerzos de control internacional de armas. | Fuente: AFP

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha decidido retirar a su país del Tratado de Cielos Abiertos de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), un pacto de control de armas en el que participan 34 Estados, por considerar que Rusia ha violado reiteradamente el acuerdo.



Trump comunicará su decisión a Rusia este viernes, y la retirada de Estados Unidos del tratado se hará efectiva dentro de seis meses, explicó a Efe este jueves un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato.



El Tratado de Cielos Abiertos, negociado hace casi tres décadas y en vigor desde 2002, permite a los Estados miembros sobrevolar cualquier parte del territorio de otro estado miembro, fotografiando desde el aire, con una resolución máxima de 30 centímetros.



El pacto -del que forman parte Estados Unidos, Rusia, Canadá y casi toda la Unión Europea, incluida España- es uno de los esfuerzos de control internacional de armas más amplio jamás realizado con el objetivo de promover la transparencia en las fuerzas y actividades militares.



EE.UU. se queja desde hace tiempo de que Rusia viola el acuerdo porque impide supervisar desde el aire los ejercicios militares rusos, y no permite los vuelos sobre ciudades donde Estados Unidos cree que Rusia tiene armas nucleares que podrían alcanzar Europa.



Según el diario The New York Times, la inteligencia estadounidense cree, además, que Rusia puede estar utilizando sus sobrevuelos de Estados Unidos para identificar infraestructuras clave del país que pueden ser vulnerables a ciberataques.

