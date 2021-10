Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. | Fuente: AFP

El expresidente de EE.UU. Donald Trump exigió este domingo al consejo de los Premios Pulitzer que retire los premios otorgados al New York Times y al Washington Post en 2018 por "artículos falsos" relacionados con la supuesta conspiración del antiguo mandatario con autoridades rusas.



En un comunicado, Trump publicó una carta remitida al gerente interino de los prestigiosos galardones, Bud Kliment, en la que pide que el Pulitzer de Reportajes Nacionales otorgado a dos de los medios más importantes de EE.UU. sea anulado, porque los artículos publicados se "basan en información falsa sobre vínculos no existentes entre el Kremlin y la campaña (electoral) de Trump".



"Como se ha publicado ampliamente, la cobertura no era más que una farsa con motivos políticos que trató de tejer una falsa narrativa de que mi campaña supuestamente había conspirado con Rusia pese a una completa falta de pruebas", dijo Trump en la carta.

Pedido reiterativo

El antiguo mandatario ya pidió la retirada de este Pulitzer en marzo de 2019, pero esta vez ha apuntado a los cargos presentados el mes pasado por parte del fiscal especial John Durham contra Michael Sussmann, que fue representante de la campaña electoral de la excandidata a la Presidencia Hillary Clinton.



Según Durham, que fue nombrado durante el gobierno de Trump, Sussmann mintió al FBI cuando dio a la agencia información sobre posibles relaciones entre la campaña de Trump y Alfa Bank, vinculada al Kremlin.



Trump señaló en su carta que el consejo de los Pulitzer alabó la cantidad de fuentes con la que contaban los "implacables reportajes" del New York Times y el Washington Post sobre las conexiones del expresidente con Moscú, pero él afirma que la mayoría de estas fuentes eran anónimas.



“Los titulares eran extremadamente sensacionalistas y se apoyaban mucho en fuentes anónimas sin corroborar", agregó.



El New York Times ha ganado más de 130 premios Pulitzer a lo largo de sus 170 años de historia y el Washington Post acumula casi 70, y ambos son dos de los medios de comunicación más prestigiosos e influyentes del mundo.

