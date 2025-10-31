Donald Trump negó haber decidido atacar instalaciones militares en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes haber decidido atacar a Venezuela después de que los medios Miami Herald y The Wall Street Journal lo afirmaran.

El mandatario estadounidense respondió con un tajante “no” a la pregunta de los medios sobre su presunta decisión de atacar el país llanero, como lo habían informado anteriormente los citados periódicos norteamericanos.

Cabe destacar que, previamente, la secretaria adjunta de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, desmintió la versión de los medios estadounidenses. Asimismo, señaló que le corresponde al presidente Donal Trump informar cualquier anuncio de esta índole.

¿Qué dijeron los medios estadounidenses?

Más temprano, el Miami Herald y The Wall Street Journal, con base en fuentes cercanas a la Administración de Donald Trump, informaron que Estados Unidos se preparaba para bombardear en cualquier momento instalaciones militares dentro de Venezuela en una escalada contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Según señaló el diario miamense, los ataques desde el aire podrían ocurrir "en cuestión de días o, incluso, horas", mientras que el medio neoyorquino matizó que "el presidente no ha tomado una decisión final sobre ordenar bombardeos en tierra".

De acuerdo con los funcionarios citados por los medios, la ofensiva buscaba presionar a Maduro para que abandone el poder. Asimismo, las fuentes consultadas afirmaron que el ataque es para desmantelar al Cartel de Los Soles y las redes de narcotráfico de Venezuela.

"Los potenciales blancos bajo consideración incluyen puertos y aeropuertos controlaos por los militares que presuntamente se usan para traficar drogas, entre ellos instalaciones navales y pistas aéreas, de acuerdo con uno de los funcionarios", informó el The Wall Street Journal.

En tanto, el Miami Herald citó a una fuente que dijo que el tiempo de Maduro "se está agotando", pues ahora "hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo", aunque los funcionarios rechazaron aclarar si el gobernante venezolano sería uno de los objetivos de los bombardeos.