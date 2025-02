Donald Trump revela que habló con Vladímir Putin sobre el fin de la guerra en Ucrania, según New York Post

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló en una entrevista con el diario New York Post que habló con el presidente ruso, Vladímir Putin, aunque no quiso aclarar cuándo o si han conversado más de una vez desde que ganó las elecciones en noviembre del año pasado.



En la entrevista desde el Air Force One dijo que prefiere "no decir nada" sobre cuándo habló con Putin o si lo ha hecho desde el 20 de enero, cuando asumió la presidencia.



El mandatario añadió que tiene "una buena relación" con su homólogo ruso y expresó además su esperanza de que la guerra termine "rápidamente".



Trump se limitó a asegurar que a Putin "le importan" los muertos y quiere que "le gente deje de morir" en la guerra en Ucrania, iniciada hace tres años con la invasión de parte del territorio ucraniano por parte del Ejército ruso.



El asesor de Seguridad Nacional de Trump, Mike Waltz, aseguró este domingo en una entrevista en 'Meet the Press', que no puede confirmar la llamada entre Trump y Putin o dar información adicional de lo que se habló.

El Kremlin elude confirmar o desmentir la conversación entre Trump y Putin

El Kremlin eludió este domingo confirmar o desmentir las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una conversación telefónica sostenida con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en la que habrían hablado de la guerra en Ucrania.



"No puedo ni confirmarlo ni desmentirlo", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia Interfax.



El representante del Kremlin explicó que "a medida que la Administración de Washington avanza en su desempeño, se establecen muchos canales diversos de comunicación, y por supuesto, debido a la multiplicidad de estas comunicaciones, yo podría no estar personalmente al tanto de algo".