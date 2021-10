Guillermo Lasso, presidente de Ecuador. | Fuente: AFP

El excandidato presidencial de Ecuador Yaku Pérez avanzó este martes que revelará documentos que, en su opinión, "comprometen gravemente" al jefe de Estado, Guillermo Lasso, con supuestos paraísos fiscales.



"El día de mañana haremos una presentación de documentos fresquitos, de Panamá, que comprometen gravemente al señor Lasso de que tiene vínculos en paraísos fiscales tanto en Panamá como en Dakota del Sur", dijo sin más detalles a la prensa durante una movilización en Quito.



El escueto anuncio se da días después de que una comisión de la Asamblea Nacional considerase que, al no comparecer, el jefe de Estado "obstaculiza" la investigación del caso de los papeles de Pandora, en los que figura su nombre.



Lasso, investigado por los papales de Pandora, ya había comunicado el jueves que no asistiría a la segunda convocatoria que le había hecho "bajo prevención de Ley" la Comisión, que el viernes se reunió únicamente con carácter protocolario para leer públicamente el oficio presidencial.



Uno de los argumentos vertidos en la primera misiva presidencial, el miércoles, con su primera citación, consistía en que se ofrecía a responder a las preguntas de la Comisión en el Palacio de Gobierno y después de que todos los otros testigos y expertos hubieran comparecido.



La publicación de los papeles de Pandora, que atribuyen a Lasso propiedades en paraísos fiscales hasta 2017, condujo a un revuelo en la escena política nacional, con llamamientos de la oposición, sobre todo la vinculada al expresidente Rafael Correa, (2007-2017) a que dimita o sea depuesto por la Asamblea.



El presidente ecuatoriano ha insistido en repetidas ocasiones en que sus propiedades en el extranjero eran conocidas por todos y que en 2017 se deshizo de ellas, en respuesta a una ley que lo prohibía.



La oposición quiere saber, no obstante, cómo lo hizo exactamente, a quien las traspasó, si se ha incurrido en un delito de testaferrismo al hacerlo y, si antes de 2017, cometió evasión o elusión de impuestos.

Protestas contra Lasso

Las declaraciones de hoy de Pérez tuvieron lugar en una de las marchas que se desarrollan en Ecuador en contra de las reformas que intenta instaurar Lasso y en demanda de un congelamiento del alza gradual de los combustibles.



Las protestas se dan pese a que Lasso anunció el viernes la suspensión de los incrementos, medida insuficiente para los movimientos sociales, que exigen que las congele.



"Hemos venido a sumarnos, a sintonizarnos con un pueblo que reclama cambios urgentes", dijo Pérez al opinar que la mayor violencia que viven los ecuatorianos es la económica.



Las gigantescas "asimetrías sociales es una violencia que se nos hace a los más pobres y esto se da, precisamente porque mientras el pueblo se muere de hambre, no tiene fuentes de trabajo y huye del país buscando oportunidades en otros países, también la danza de los millones huye del país hacia paraísos fiscales", dijo.



Y consideró que "si hay crisis económica, si no hay dinero en el país, es porque unas elites económicas, con el peor ejemplo del primer mandatario extrayendo la plata (dinero) a paraísos fiscales (sic)".



Pérez avanzó que, en la tarde, se unirá a la movilización de los trabajadores en una marcha "pacífica".

EFE







Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?