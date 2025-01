Internacionalistas ven improbable que Edmundo González asuma presidencia de Venezuela y advierten que podría ser detenido

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Edmundo González no podrá tomar posesión como presidente de Venezuela y podría ser detenido, según internacionalistas

Nicolás Maduro se alista para jurar como presidente en un tercer mandato en Venezuela, ante la atenta mirada de la comunidad internacional tras la polémica elección en la que resultó ganador, según el ente electoral oficial, así como la advertencia de la oposición, que afirma que Edmundo González, su rival en los comicios, será quien tome posesión este 10 de enero.

El internacionalista Ramiro Escobar consideró poco probable que González Urrutia, actualmente en España, pueda incluso ingresar al país para asumir como mandatario, ante las reiteradas advertencias del régimen chavista sobre una probable detención y el apoyo de las fuerzas del orden.

"Me parece improbable que Edmundo González asuma la Presidencia. Creo que eso es un escenario que no tiene por dónde sostenerse, porque Maduro está muy aferrado al poder, muy atrincherado, tiene el apoyo de los militares y lo que creo que puede pasar, espero que no ocurra, es un escenario de fuertes disturbios en las calles", indicó en diálogo con RPP.

El especialista agregó que dicho contexto se podría intensificar con el actuar de las autoridades policiales y del Ejército, alineadas con el régimen, y cómo esta represión podría desacreditar aún más el reconocimiento de Maduro.

"Tienen que medir la situación, porque están muy, muy criticados, muy cuestionados a nivel internacional, poco reconocidos. Entonces, si se desata una situación de represión muy fuerte, el descrédito va a ser aún mayor", sostuvo.

"No hay duda que hubo fraude en la elección", según Farid Kahhat

Por su parte, Farid Kahhat coincidió en que González no podrá concretar su anunciada toma de mando, e incluso, consideró difícil que pueda ingresar al país, pero que, de lograrlo, podría terminar en prisión. Asimismo, dijo "no tener menor duda" de que hubo fraude en la elección.

"Que hubo fraude, no creo que sea algo que pueda discutirse. El tema es que es un gobierno de facto que sigue manteniendo esto, donde se puede ver la lealtad de los altos mandos militares y eso es decisivo en circunstancias como esta", sostuvo.

Para Kahhat, la actuación internacional tampoco pesará en la permanencia de Maduro en el poder, basado en el debilitamiento del Grupo de Lima y teniendo en cuenta que las medidas impuestas por Estados Unidos durante la primera gestión de Donald Trump tampoco causaron la caída del régimen.

"Yo creo que es una dictadura que acaba de robarse una elección. Lamentablemente, creo probable que permanezca en el Gobierno, pese a eso. Y claro, ahora viene la administración Trump que probablemente eleve el nivel de algunas sanciones contra Venezuela, pero Trump ya gobernó Estados Unidos, aplicó esas sanciones durante cuatro años y el régimen no cayó", apuntó.