Posesión presidencial en Venezuela: María Corina Machado confía en que los militares están a "un paso de hacer lo correcto"

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado dijo este sábado que confía en que los militares y policías están a "un solo paso de hacer lo correcto", ante la "voluntad de cambio" expresada en los comicios de hace cinco meses, en referencia al reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia, pese a que el presidente, Nicolás Maduro, fue proclamado ganador.



"Ciudadano militar, ciudadano policía, este mensaje es para ti. Ha llegado la hora de la definición y de derribar el último obstáculo que nos separa de la libertad. Venezuela confía en ti. Yo confío en la reserva moral de nuestros hombres de honor y de armas. Nos vemos pronto en las calles", escribió la exdiputada en X.



A través de un audio publicado en esta red social, Machado dijo a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de los cuerpos policiales que el pueblo "está unido en un solo clamor" y que "cada quien, en su fuero interno, ha tomado la decisión correcta y solo espera la resolución colectiva para actuar".



En ese sentido, la opositora pidió a los militares y policías preguntarse "si el silencio" no los "hace cómplices de la tiranía actual" y "si la obediencia indebida" no los "pone al servicio de un puñado de criminales".



"Revisa, en la intimidad de tu conciencia, si tus superiores no te están pidiendo a ti, precisamente a ti, que seas ese soldado a quien (el Libertador Simón) Bolívar maldijo por usar las armas contra su propio pueblo. (...) Pregúntate si esas armas, cuyo uso exclusivo te confiere la nación, están hoy verdaderamente al servicio de la voluntad soberana de los venezolanos, de su Constitución y de sus leyes, o si solo sirven a un cogollo de corruptos y criminales", dijo.

Toma de posesión presidencial en Venezuela

Machado envió este mensaje cuando faltan 13 días para la toma de posesión presidencial, el próximo 10 de enero, cuando Maduro asegura que acudirá a la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlada por el chavismo- a jurar como jefe de Estado reelecto para un tercer mandato consecutivo de seis años.



La semana pasada, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien ha reiterado en diversas ocasiones su lealtad a Maduro, anunció que la Fuerza Armada acompañará al mandatario en su investidura, y dijo que los soldados saben y son conscientes de "la gran responsabilidad que significa cuidar los decretos de la soberanía popular".



El líder chavista fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganador de los comicios del 28 de julio con base en unos resultados que todavía se desconocen de manera desglosada, pese a que el cronograma aprobado para este proceso establecía su publicación.



Por su parte, la mayor alianza opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- reclama el triunfo de González Urrutia, según el 83,5 % de las actas que la coalición asegura haber reunido mediante testigos y miembros de mesa, documentos que el Gobierno considera falsos.