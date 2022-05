El líder norcoreano Kim Jong Un (centro) participa en una ceremonia de desfile para conmemorar el 90 aniversario de la fundación de la Ejército Revolucionario Popular de Corea (KPRA), en un lugar no revelado en Corea del Norte. | Fuente: AFP

Estados Unidos planea llevar este mes ante el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de resolución para reforzar las sanciones contra Corea del Norte en respuesta a sus repetidos ensayos de armas, según dijo este martes su embajadora, Linda Thomas-Greenfield.

Washington ya había anunciado a finales de marzo que iba a plantear un endurecimiento de los castigos internacionales contra Pionyang, después de que el régimen norcoreano probase un misil intercontinental tras varios años sin lanzar proyectiles de ese tipo.

"Nuestro plan es avanzar con esa resolución durante este mes", dijo hoy Thomas-Greenfield a los periodistas durante una conferencia de prensa para presentar el programa de trabajo del Consejo de Seguridad, que durante mayo está presidido por su país.

Plan de EE.UU sería bloqueado

Hasta ahora, Rusia y China se han mostrado totalmente contra la idea de las sanciones y, de hecho, apuestan por reducir las sanciones para tratar de estimular las negociaciones con Corea del Norte sobre su programa nuclear y de misiles.

Dado que ambos países tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad, tienen capacidad para bloquear cualquier medida en este sentido que presente Estados Unidos.

Thomas-Greenfield dijo hoy que EE.UU. confía en poder "mantener al Consejo unido" en la condena de las acciones norcoreanas, que significan una violación de las resoluciones de Naciones Unidas que le prohíben los ensayos con armas nucleares y con misiles capaces de transportarlas.

(Con información de EFE)

