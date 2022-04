La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. | Fuente: AFP or licensors

Estados Unidos no permanecerá "indiferente" ante los países que socaven las sanciones económicas impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania y considera un error que haya quienes quieren sacar tajada de la situación, advirtió este miércoles la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.



En una intervención en el centro de estudios Atlantic Council de Washington, Yellen se dirigió específicamente a aquellos países que "no se han querido mojar" en el conflicto en Ucrania.



"Quizá estén viendo una oportunidad de beneficiarse manteniendo su relación con Rusia y llenando el vacío dejado por otros países. Es una motivación cortoplacista y miope. Está en juego el futuro del orden internacional, que nos beneficia a todos, tanto para la seguridad como para la prosperidad económica", indicó Yellen.



La secretaria del Tesoro también aseguró que la coalición de países que han impuesto sanciones a Rusia no permanecerá "indiferente" ante acciones que socaven estos castigos, alertando así de posibles consecuencias también para esos países.



Aunque no citó directamente a China cuando habló de estos países, Yellen sí mencionó al país asiático inmediatamente después y aseguró que el régimen que dirige Xi Jinping desempeña un papel "fundamental" en la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia.



Según la secretaria estadounidense, Pekín lleva tiempo vanagloriándose de respetar los principios "sacrosantos" de la soberanía y la integridad territorial, pero con su complacencia con Rusia se arriesga a que la comunidad internacional deje de respetar sus apelaciones a estos principios en el futuro.



"Sean cuales sean las estrategias y objetivos geopolíticos de China, no vemos ninguna posible interpretación benigna de la invasión rusa ni de sus consecuencias para el orden internacional", aseguró.



Además, la secretaria del Tesoro dijo "esperar fervorosamente" que la relación especial que Pekín dice tener con Moscú sirva para que China haga algo positivo que ayude a terminar la guerra.



Sobre la persistencia de las sanciones y sus efectos sobre Rusia, Yellen dijo que las opciones del presidente ruso, Vladímir Putin, son solo dos: apoyar a la economía de su país o seguir financiando la guerra.

EFE