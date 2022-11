El grupo terrorista Estado Islámico (EI) anunció hoy la muerte de su líder, Abu al Hasan al Qurashi | Fuente: EFE

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) anunció hoy la muerte de su líder, Abu al Hasan al Qurashi, que fue nombrado por la organización el pasado marzo, y designó a Abu al Husein al Huseini al Qurashi como el nuevo 'califa', según un audio difundido por la productora audiovisual Al Furqan, afín a los yihadistas.



"Lamento anunciar a los musulmanes y a los soldados del califato islámico la muerte del príncipe de los creyentes, Abu al Hasan al Hashemi al Qurashi, durante una batalla donde estaba combatiendo a los enemigos de Alá", dijo en el audio el portavoz del EI, Abu Omar al Muhager.



Asimismo, anunció que, tras una reunión de la cúpula de la organización, se acordó "nombrar a Abu al Husein al Huseini al Qurashi como califa de los musulmanes", en referencia al apodo del nuevo líder, del que se desconoce su nombre real y su función en el EI hasta el momento.



El portavoz no ofreció detalles de cómo ni dónde murió el líder de la organización, que había permanecido en las sombras tras ser nombrado el pasado mes de marzo, después de que su predecesor falleciera a principios de febrero en una operación estadounidense en el noroeste de Siria.



La última información sobre el fallecido líder del EI fue ofrecida el pasado junio por el portal informativo turco Odatv, que aseguró que el califa había sido detenido en Estambul un mes antes en una operación internacional preparada en secreto, si bien este extremo no fue confirmado oficialmente.



Esta representa la segunda muerte en un año de un líder del Estado Islámico.



El anterior, Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, murió el 3 de febrero en una operación de las fuerzas especiales de Estados Unidos en una casa de la provincia siria de Idlib, un bastión de la oposición siria en el noroeste del país.



Al Qurashi había sido proclamado califa por el Estado Islámico en 2019, tras el deceso de su antecesor, Abu Bakr al Bagdadi, en otra operación estadounidense, pero durante su tiempo al frente de una organización debilitada y despojada de los amplios territorios que había llegado a conquistas en Siria e Irak no se conoció su rostro ni se escuchó su voz.



Desde la muerte de Al Bagdadi, los líderes de Estado Islámico han sido apodados Al Qurashi, en referencia a la tribu de Quraish (o Coraichitas, en español), a la que perteneció el profeta Mahoma, y que los dos últimos líderes han empleado para darse legitimidad.

