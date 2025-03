El histórico apetito de Estados Unidos por anexionarse Groenlandia

Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca situado entre los océanos Atlántico y Ártico, ha sido objeto de deseo estadounidense desde mediados del S. XIX, un interés acrecentado por el escenario que abre el progresivo deshielo del Ártico.

La visita hoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a la base espacial estadounidense de Pituffik, en Groenlandia, ha supuesto una escalada en la tensión generada entre la administración de Estados Unidos y el Gobierno de Dinamarca desde que el presidente norteamericano, Donald Trump, ratificó sus intenciones de anexionarse la isla ártica.

Esta es la cronología del interés de Estados Unidos por anexionarse Groenlandia:

1867.- Bajo la presidencia de Andrew Johnson un informe del Departamento de Estado norteamericano sugiere que la ubicación estratégica de Groenlandia y sus abundantes recursos hacen del territorio una adquisición ideal.

1941.- El embajador danés en Washington, Henrik Kauffmann, firma un pacto de defensa que otorga a EE.UU. amplios derechos de bases militares en Groenlandia a cambio de protección militar mientras Dinamarca continental estuviera ocupada por la Alemania nazi.

1946.- El presidente norteamericano, Harry Truman, ofrece a Dinamarca 100 millones de dólares por Groenlandia

1951.- EE.UU. y Dinamarca firman un acuerdo, que sustituye al de 1941, por el que el primero podrá seguir operando y estableciendo bases militares en la isla, según considere la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Ese mismo año, EEUU construye la estratégica Base Área de Thule, que cobró especial importancia durante la Guerra Fría.

16 agosto 2019.- Varios medios estadounidenses filtran el interés de Donald Trump en comprar la isla, durante su primer mandato en la Casa Blanca. El presidente confirma los rumores al día siguiente, pero subraya que el asunto no está en primer plano.

18 agosto 2019.- Durante una visita a la isla, la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, responde que "Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa”.

21 agosto 2019.- Tras las declaraciones de Frederiksen, Trump pospone una visita prevista a Dinamarca.

El segundo mandato de Trump

22 diciembre 2024.- Trump, elegido en noviembre presidente de EE.UU., afirma en la red social Truth Social que la propiedad y control de Groenlandia es "una necesidad absoluta" para la seguridad nacional estadounidense y que la isla “se beneficiará” si es parte de EE.UU.

2025

7 enero.- Visita sorpresa a Groenlandia, de carácter privado, de Donald Trump Jr, hijo mayor del presidente electo de Estados Unidos, que genera inquietud en la isla y entre las autoridades danesas.

13 enero.- El presidente autonómico de Groenlandia, Múte B. Egede, se abre a impulsar una mayor cooperación con Estados Unidos. “Hemos iniciado un diálogo y empezado a explorar las posibilidades para cooperar con Trump", señala.

15 enero.- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reitera a Donald Trump, en su primera conversación telefónica tras la propuesta del presidente electo norteamericano, que Groenlandia no está en venta y asegura que Trump no ha retirado su amenaza de sanciones a Dinamarca si no vende el territorio autónomo. Días después trascendió que la conversación había sido “muy acalorada”.

27 enero.- El Gobierno danés destinará 15.000 millones de coronas (unos 2.000 millones de euros) a la compra de tres nuevos buques, dos drones de largo alcance y a reforzar la capacidad de sus satélites para mejorar la defensa del Ártico.

29 enero.- Una encuesta indica que el 85 % de los groenlandeses no quiere abandonar la unión con Dinamarca para formar parte de Estados Unidos.

3 Febrero.- Frederiksen abre la puerta a que Estados Unidos, que ya tiene una base militar en Groenlandia, amplíe su presencia en la isla.

4 febrero.- El Parlamento de Groenlandia aprueba por trámite de urgencia una reforma legal para prohibir las donaciones anónimas y las procedentes del extranjero a partidos y políticos.

4 marzo.- En su discurso ante el Congreso norteamericano, Donald Trump invita a los groenlandeses a unirse a Estados Unidos y promete "billones para hacerlos ricos", pero asegura que "apoyará" lo que decidan sobre su futuro

10 marzo.- El presidente autonómico de Groenlandia, Múte B. Egede, pide a Trump que trate con "respeto" a los groenlandeses.

11 marzo.- El Demokraatit, una fuerza liberal independentista moderada, gana las elecciones en Groenlandia con el 29,9 %, de los votos, seguido por los independentistas más radicales del Naleraq, con el 24,5 %.

13 marzo.- Trump insiste en que Groenlandia es fundamental para la seguridad nacional y que Washington debe lograr la anexión.

14 marzo.- Los líderes de los cinco partidos groenlandeses con representación parlamentaria califican de "inaceptables" las declaraciones de Trump.