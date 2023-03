Papa Francisco | Fuente: AFP

El papa Francisco pidió este domingo la "reconciliación y la paz" en Perú, al término del Ángelus dominical celebrado en la plaza San Pedro ante miles de personas.



"Renuevo las peticiones por la reconciliación y la paz en el Perú. Debemos rezar por el Perú, que está sufriendo tanto", dijo el pontífice tras saludar a los peregrinos de ese país, además de grupos de fieles llegados de Madrid y Pamplona (España).



El pontífice argentino se ha referido en anteriores ocasiones a la crisis política y social que atraviesa Perú, país al que pidió, ya en el pasado diciembre, "emprender la vía del diálogo" y "cesar las violencias".



Una solicitud que repitió en enero: "Me uno a los obispos peruanos al decir "No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes", solicitó entonces el pontífice argentino desde la ventana del Palacio Apostólico.



En su discurso de este domingo, el papa volvió a pedir por los pueblos de Ucrania, a causa de la guerra, Turquía y Siria, por el reciente terremoto, y sumó un rezo para el estado de Mississippi (EE.UU.), donde un tornado ha devastado cientos de viviendas y causado, al menos, 26 muertos.

Francisco pidió cese de la violencia

El papa Francisco había pedido el pasado 22 enero el cese de la violencia en Perú, tras semanas de protestas por la crisis política, y pidió a las autoridades emprender "la vía del diálogo" en pleno respeto de los Derechos



"Me uno a los obispos peruanos al decir "No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes", solicitó el pontífice tras el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.



Francisco, ante los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro, entre estos algunos peruanos en Roma, pidió rezar "porque cesen los actos de violencia" en el Perú, que visitó en un viaje apostólico en enero de 2018.



"La violencia apaga la esperanza de una justa solución de los problemas. Animo a todas las partes implicadas a tomar la vía del diálogo entre hermanos en la misma nación en el pleno respeto de Derechos Humanos y del Estado de Derecho", instó el pontífice. (Con información de EFE)