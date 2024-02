El rey Carlos III ha sido diagnosticado con cáncer, anunció el Palacio de Buckingham

Podcast recomendado

¿Cómo manejar las emociones y la salud mental de un paciente con cáncer?

No todos tenemos el mismo recurso para afrontar el cáncer. Enfrentar el cáncer no es necesariamente enfrentar a la muerte, pero a pesar de que existe un índice de mortalidad significativa, también hay una tasa de supervivencia considerable, así lo explicó el licenciado Yvo Fernández, psicooncólogo del INEN. Indicó que es importante hacerle participe al familiar de lo que solía hacer y no anularlo. Ayudar no es salvar, no es resolver las cosas, debemos tener cuidado cuando ayudamos para no invalidar a la persona, recalcó.