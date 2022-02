RPP Noticias también conversó con Yazel Hipólito, otro ciudadano peruano que se encuentra actualmente en Kiev, y contó detalles sobre la situación que se vive en la capital ucraniana. "Me he podido dar cuenta que todas las estaciones de grifos se encuentran con largas colas. También me he podido dar cuenta que en las estaciones de metro hay muchas personas concurriendo para protegerse de posibles bombardeos aéreos".