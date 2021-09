EMA espera decidirá sobre uso de dosis de refuerzo a “principios de octubre” | Fuente: AFP

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció hoy que espera decidir sobre la necesidad de una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer “a principios de octubre”, aunque subrayó que todas las vacunas autorizadas en la Unión Europea (UE) “brindan una fuerte protección” contra la COVID-19.



En una rueda de prensa virtual, Marco Cavaleri, jefe de Estrategia de Vacunas, subrayó que la EMA espera finalizar a “principios de octubre” su evaluación de una aplicación presentada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para autorizar el uso de una dosis de refuerzo de su vacuna, una tercera inyección seis meses después de la segunda, en mayores de 16 años.



No obstante, por los datos disponibles de las campañas de vacunación, “todas las vacunas de la COVID-19 aprobadas en la actualidad brindan una fuerte protección contra la hospitalización y la muerte provocada por la COVID-19” y la prioridad sigue siendo “asegurarse de que la mayor cantidad de personas estén completamente vacunadas”.



El regulador europeo señaló también que los estudios realizados hasta ahora en personas inmunodeprimidas muestran que una dosis adicional de una vacuna ARNm (Pfizer y Moderna) puede “aumentar el nivel de protección”, algo que ya había señalado El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).



La EMA todavía no ha emitido una recomendación oficial para los Estados miembros en cuanto al uso de la dosis adicional y está revisando los datos compartidos por las farmacéuticas afectadas, pero Cavaleri advirtió de que la decisión de la agencia sobre las dosis de refuerzo o adicionales se basará solo en la ciencia “y no en la presión” de un país miembro.



Por otro lado, la agencia confirmó que no ha recibido todavía ninguna solicitud de las farmacéuticas que han logrado desarrollar una vacuna contra la COVID-19 para que la EMA estudie la extensión del uso de su preparado a niños menores de 12 años, aunque sí espera que Pfizer envíe sus datos sobre esto a “principios de octubre” y Moderna a “principios de noviembre”.

