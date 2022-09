Embajada de EE.UU. llama a sus nacionales a abandonar "de inmediato" Rusia

Un cartel en una parada de autobús que representa a un soldado con el lema "Gloria a los héroes de Rusia" en Moscú, el último 26 de septiembre. | Fuente: EFE

La Embajada de Estados Unidos en Rusia ha pedido a sus ciudadanos que abandonen "de inmediato" este país, según se desprende de un comunicado publicado en la web de la legación diplomática.



"Los ciudadanos de Estados Unidos no deben viajar a Rusia y aquellos que residen o viajan (ahora) a Rusia deben salir del país de inmediato mientras haya opciones limitadas de viajes comerciales", dice la nota.



El comunicado recuerda que el pasado 21 de septiembre las autoridades rusas declararon una movilización militar parcial para reforzar sus fuerzas desplegadas en Ucrania.



"Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense de personas con doble nacionalidad, impedirles el acceso a la asistencia consular de EE. UU., prohibir su salida de Rusia y llamar a filas a los que tienen los dos pasaportes", indica el comunicado.



Agrega asimismo que actualmente las opciones para salir de Rusia son "extremadamente limitadas" y a menudo no están disponibles si no se reserva con la suficiente antelación.



"Las rutas terrestres para coches y autobuses siguen abiertas", continúa.



Por ello, los estadounidenses que decidan abandonar Rusia deben hacerlo "lo antes posible".



La misión diplomática advierte de que tiene "grandes limitaciones" para asistir a sus ciudadanos, además de que las posibilidades de salir del país pueden "reducirse aún más" en cualquier momento.



La movilización declarada en Rusia ya ha causado el éxodo de un gran número de hombres en edad militar que se niegan a combatir en Ucrania y han optado por huir del país en dirección a Turquía, Georgia, Armenia, Mongolia, Kazajistán y Finlandia.





Comienza preparación militar de movilizados rusos

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este miércoles el inicio oficial de la preparación de reservistas en varias regiones rusas llamados a filas tras la movilización parcial decretada por el presidente ruso, Vladímir Putin, para participar en la campaña militar en Ucrania.



"Todos los militares movilizados realizan prácticas de tiro con armas ligeras. Además, los ciudadanos llamados de las reservas, refuerzan sus conocimientos de explotación y servicio de armas y equipamiento militar y especial", indicó Defensa en un comunicado.



Putin anunció el pasado 21 de septiembre la movilización parcial de la población por la guerra en Ucrania, lo que afectará a unas 300.000 reservistas, según el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú.



El titular de Defensa ruso reconoció al mismo tiempo, solo por tercera vez desde que comenzó la operación militar, que en la llamada "operación especial militar" rusa en Ucrania han muerto casi 6.000 soldados rusos. (Con información de EFE)