Emmanuel Macron, presidente de Francia. | Fuente: AFP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, admitió este jueves que ve complicado que a corto plazo pueda haber una solución diplomática a la guerra de Rusia en Ucrania, pero subrayó que la Unión Europea debe seguir comprometida para ofrecer una respuesta que esté a la altura.



"Estoy preocupado y pesimista. Por eso creo también que Europa debe estar a la altura. Europa está unida frente a esta guerra y eso es muy importante. Debe prepararse para todas las posibilidades", dijo antes del inicio en Versalles de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno, que se clausura mañana.



Macron, anfitrión de este encuentro ya que Francia ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE, insistió en que, aunque mantendrá el diálogo con el presidente ruso, Vladímir Putin, siendo "honesto" no cree que conseguir un alto el fuego "en las próximas horas sea un escenario realista".



La guerra en Ucrania, lanzada por Rusia el 24 de febrero, centra la agenda de esta cumbre, la primera a nivel de jefes de Estado y de Gobierno desde esa ofensiva y sobre la que se tratará también su impacto y la estrategia a seguir para mantener la soberanía europea.



"Los elementos críticos son en materia de defensa y energía. Nuestra voluntad a corto plazo es proteger plenamente a nuestros conciudadanos, a nuestras empresas, ante el alza de precios. Varios países ya hemos tomado decisiones. Francia ha bloqueado los precios del gas. Si dura más será necesario un mecanismo más duradero a nivel europeo", dijo.



Por ello van a dar el mandato a la Comisión Europea para que de aquí a la cumbre de finales de marzo prepare los textos necesarios.



Esta reunión informal, según añadió, "es muy importante" para evaluar a qué ritmo los europeos pueden disminuir su dependencia energética externa, eliminar esa "vulnerabilidad" y ver las vías para encontrar otros suministradores.



Esta cita también tratará la petición formal de adhesión a la UE que ha lanzado Ucrania: "¿Podemos abrir un proceso de adhesión con un país en guerra? No lo creo", sostuvo no sin reconocer que hay que enviar una "señal fuerte" a los ucranianos y dejar claro que no se le cierra la puerta de forma definitiva.



El también candidato a la reelección en los comicios de abril destacó que los Veintisiete deben llevar a cabo además una reflexión interna.



"Europa debe cambiar. Ha cambiado con la pandemia y cambiará todavía más con la guerra. Nos debe conducir a ser lúcidos, ambiciosos", afirmó.



Macron no quiso entrar en detalle sobre la posibilidad de que el bloque comunitario vuelva a endeudarse para afrontar las consecuencias de la guerra.



"Primero hay que obtener el alto el fuego para proteger a los ucranianos y a nuestra Europa. Creo que no hay que empezar una discusión sobre los instrumentos antes de haber aclarado la discusión sobre los objetivos", dijo.



No obstante, sí admitió que puede evaluarse en el marco de las estrategias necesarias para salir adelante: "Para empezar será necesario una estrategia de inversión privada. También una estrategia nacional y coordinada de inversiones, y una estrategia común europea".



Ese endeudamiento común, recordó, ya se puso en marcha con el plan de recuperación europeo frente a la pandemia. "En función de los objetivos que definamos habrá que ver si conviene transformarlo y tomar otras decisiones", concluyó.

EFE







