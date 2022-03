Zelenskyy sobre ataque de Rusia a Ucrania: "Los crímenes de guerra son imposibles a realizar sin propagandistas que los encubran"

Tres civiles murieron en bombardeos de hospitales en la ciudad de Mariúpol. | Fuente: AFP

El presidente de Ucrania, Volodýmyr Zelenskyy, confirmó la muerte de tres civiles, entre ellos una niña, en el bombardeo de hospitales en la ciudad de Mariúpol, acusando a los medios de comunicación rusos de mentir sobre lo ocurrido en esos ataques.

“Ya saben que este tema fue mencionado en la televisión rusa y fue el tema del programa de entrevistas. Pero ellos no dijeron ni una sola palabra sobre la verdad. Durante el programa estaban mintiendo a los espectadores rusos que no había pacientes en el hospital, ni mujeres y niños. Se mintió a los rusos sobre el hecho de que supuestamente "nacionalistas" habían tomado posiciones allí. Ellos mienten con seguridad, como siempre lo hacen”, manifestó.

“Los crímenes de guerra son imposibles a realizar sin propagandistas que los encubran. Quiero decirles una cosa a ellos: ustedes tendrán la misma responsabilidad que todos los que están dando órdenes para que se arrojen bombas sobre civiles. (...) Definitivamente, ustedes serán responsables por participar en crímenes de guerra”, agregó.

Para el mandatario, los medios que mienten “serán odiados por los ciudadanos de Rusia”.

Sobre corredores humanitarios

El presidente de Ucrania aseguró que “una vez más” se están asegurando corredores humanitarios, con automóviles y camiones cargados con comida, agua y medicamentos, tras lo cual acusó a Rusia de buscar aislar ciudades.

“Mi corazón está roto por lo que los ocupantes rusos hicieron con nuestras ciudades, con nuestro Estado. Y por lo que ellos quieren hacer con nuestros ciudadanos que necesitan ayuda urgente. Las tropas rusas ya han creado una catástrofe humanitaria en Ucrania”, comentó.

“Pero esto es una parte de su plan. Ellos quieren humillar a nuestro Pueblo. Quieren hacer que de rodillas pidamos pan y agua de los manos de ocupantes rusos, que los ucranianos puedan salvar sus vidas solo huyendo a los territorios ocupados o a Rusia. Por eso, ellos están bloqueando Mariúpol, por eso están aislando Volnovakha, están bloqueando otras ciudades”, sentenció.

Volodýmyr Zelenskyy informó que en las últimas horas más de 60 mil ucranianos lograron evacuar de las zonas de conflicto “incluso aquellos que no tuvieron tiempo hasta la noche y continuaron evacuándose por la mañana”.

“Hoy he hablado con el canciller alemán Olaf Scholz sobre ultrajes que siguen sufriendo nuestras ciudades, nuestra gente. He comunicado con el presidente francés Macrón. He sentido en mi conversación con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que nuestra coalición contra la guerra pronto se volverá mucho más fuerte”, refirió.

“De verdad estamos luchando, realmente seguimos combatiendo por nuestra independencia. Por la libertad y por la igualdad para todos en el continente. Justo por eso queremos ver por parte de nuestros socios tales decisiones que se basan en la realidad y no en las declaraciones o consideraciones abstractas”, remarcó.

El mandatario dijo estar esperando una señal “específica y concreta” sobre la solicitud de Ucrania para ingresar a la Unión Europea.

