COVID-19 en Escocia. | Fuente: AFP

Escocia levantará la próxima semana la mayoría de las restricciones que la expansión de la variante ómicron del coronavirus impuso desde las pasadas navidades y eliminará los límites a la hostelería y el ocio, anunció este martes la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon.



Sturgeon informó al Parlamento regional de la supresión de las restricciones sociales ante "la mejoría de los datos" sobre la epidemia, avances que achacó a "la dosis de refuerzo" de la vacuna y el "buen comportamiento de la sociedad".



"La situación mejora", es "positiva" y los datos "muestran que hemos dado la vuelta" a la evolución de los contagios, afirmó Sturgeon, quien anunció 7.752 casos en el día de hoy y 31 muertes, sumando un total de 10 093 personas fallecidas en la pandemia.



La evolución de casos registrados de COVID-19 en Escocia refleja un descenso paulatino y constante en los últimos días, sugiriendo que el pico de contagios se produjo el 5 de enero, con 18 432 casos. Ante ese avance, desde el lunes día 24 "las demás restricciones pueden ser levantadas", dijo Sturgeon.



Desde el próximo lunes la hostelería podrá funcionar a su máxima capacidad sin distancia social, al igual que los cines y los teatros a su máximo aforo.



Los clubes nocturnos podrán reabrir y también se levanta la prohibición de la práctica de deporte de contacto en pabellones.



Sturgeon también terminará con la limitación de interacción social entre personas de más de tres hogares, aunque pidió "continuar minimizando al máximo posible" las reuniones, ya que "la transmisión comunitaria" continúa siendo "alta".



El trabajo desde casa sigue siendo necesario, aunque en las próximas semanas se reunirá con los organismos necesarios para abordar la situación, como también el uso de máscaras en transporte público y espacios cerrados.



El pasaporte covid continuará operativo en los lugares con gran riesgo de contagio. El Gobierno escocés no rechaza su extensión a restaurantes, "dependiendo de la evolución de la pandemia", aunque en estos momentos "no es una decisión proporcionada", expresó la ministra principal en su anuncio.



Sturgeon descartó que el virus haya llegado a un estado endémico, "a pesar de algunos comentarios en los medios de comunicación". "No estamos en una situación endémica, sigue siendo una pandemia”, señaló, y agregó que su Gobierno está trabajando en un plan estratégico para convivir con el virus, que será publicado en las próximas semanas.

EFE







