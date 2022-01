Los restaurantes eslovacos reabren sólo para vacunados y curados | Fuente: EFE

Tras permanecer cerrados más de un mes, los locales de gastronomía de Eslovaquia ha reabierto este lunes, aunque solo para vacunados o curados, siempre y cuando los clientes no superen el 50 % de la capacidad del establecimiento, confirmó hoy la Oficina del Gobierno.



El sector no había vuelto a abrir sus puertas desde el 26 de noviembre, cuando el país entró en un confinamiento general para frenar la cuarta ola de la pandemia de la COVID-19, que ese mes le deparó la mayor incidencia del mundo en contagios, con 1 455 casos acumulados en una semana por cada 100.000 habitantes.



El 17 de diciembre se reabrió el comercio no esencial únicamente para vacunados y curados, fórmula que excluye a los no inmunizados aunque tengan un test negativo de COVID-19 y que ahora se aplica a los restaurantes y bares.



Además, solo se permite un máximo de cuatro personas por mesa si los comensales no son miembros de la misma familia.



La incidencia de infecciones ha retrocedido hasta los 659 casos por cada 100.000 habitantes, según el observador británico Our World in Data.



De momento, las cifras no reflejan un impacto importante de la contagiosa variante ómicron del coronavirus.

EFE







Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Así de claro’: ¿Qué esfuerzos hacen las autoridades para erradicar la violencia contra la mujer en el Perú?