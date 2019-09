La activista y periodista se enfrentaron ante cámaras. | Fuente: Captura: Espejo público

El santuario animal español llamado Almas veganas causó una ola de críticas y también risas cuando argumentó que las gallinas eran violadas por los gallos. Este jueves, Fanny, una de las fundadoras, fue invitada al programa Espejo público, donde discutió con una de las periodistas del plantel. Fue criticada por humanizar a los animales y apoyar un asesino en su cuenta de Facebook.

Fanny explicó por qué considera que las gallinas son violentadas. “Lo hemos vivido, convivimos con animales”, dijo en el programa de Antena 3. “Puede ser su naturaleza [la del gallo] y una monta forzada, yo no digo que no, pero en nuestro santuario queremos que todos los animales estén bien”.

“Si nosotres vemos a una gallina sufrir porque un gallo le monta, les separamos y ya está. ¿Dónde está el drama?”, agregó. Ante esto, la periodista María Jamardo intervino: “Haz lo que quieras en tu casa, pero que vengas a moralizar al resto, humanizando animales que no tienen personalidad y que después deshumanices a personas: tú a mí no me das una sola lección moral”.

De acuerdo a la panelista, la fundadora de Almas veganas apoyó en redes sociales a Rodrigo Lanza, según una publicación en Facebook a inicios de 2018. El sujeto enfrentará un juicio en noviembre tras ser acusado de asesinar a un hombre que usaba tirantes con la bandera de España.

“Estoy en contra de este sistema opresor”, respondió Fanny, quien agregó que “siempre” va a apoyar a Rodrigo Lanza. “Yo defiendo a las personas y a los animales por igual”, sentenció.