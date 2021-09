Descubren cómo es el interior de un volcán | Fuente: EFE / Referencial

Científicos del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES) y de la Universidad Rovira i Virgili (URV) han descubierto cómo erupcionó y cómo es el interior de un antiguo volcán que está en Caldes de Malavella (Girona) -noreste de España-, de hace 3,5 millones de años.



Para averiguarlo, los científicos han generado un modelo 3D, el primero de este tipo que se elabora en el mundo en una estructura geológica de este tipo, del antiguo volcán del Camp dels Ninots, que contiene uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de Europa enterrado en los sedimentos de un antiguo lago formado dentro de su cráter.



Según los investigadores, esto fue consecuencia de un tipo de erupción conocida como maar-diatrema acontecida hace 3,5 millones de años.



Estas erupciones volcánicas provocan una gran explosión en el subsuelo cuando el magma que asciende entra en contacto con agua de un acuífero, generando un gran cráter de explosión sin un cono volcánico en la superficie, por lo que su estructura permanece enterrada en el subsuelo.



Ahora, los investigadores, según explicaron, han descubierto cómo se produjo este proceso y han visto cómo es el interior del volcán a partir de once sondeos hechos en el interior del volcán, donde destacan dos pozos de investigación perforados en 2015, con más de cien metros de profundidad cada uno.



Junto con datos geofísicos y geológicos, los investigadores han reconstruido la estructura interna del Camp dels Ninots y han generado un modelo 3D por primera vez en el mundo en un volcán de este tipo, un trabajo que publica la revista 'Journal of Volcanology and Geothermal Research'.



Así, han revelado cómo se produjo la erupción, con la combinación de explosiones freatomagmáticas como estrombolianas; a qué profundidad del subsuelo tuvo lugar, a unos 210 metros, y el volumen del material volcánico, del orden de 0,012 a 0,004 km3, y formado principalmente por toba volcánica y escoria.



"Los resultados obtenidos en el Camp dels Ninots, a partir del uso de software de modelización geológica en 3D, hasta ahora aplicado casi de forma exclusiva en la exploración de petróleo y en la minería, permitirá entender mejor, y desde todos los ángulos, cómo se comportan estas erupciones que son el segundo tipo de volcanes más comunes del planeta", comentó el autor principal del trabajo, Xavier de Bolós, que también es investigador postdoctoral en Geología y Vulcanología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Además, este estudio "ha permitido conocer las fases eruptivas que dieron lugar a la formación del volcán, su estructura interna, el teórico volumen de sedimentos volcánicos y el posterior lago que se formó", añadió Bruno Gómez de Soler, codirector de las excavaciones en el Camp dels Ninots y profesor Antropología y Evolución Humana que imparten conjuntamente la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la URV.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: 90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna