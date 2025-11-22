Estados Unidos emite alerta a aviación civil por "aumento de actividad militar" en Venezuela

Las líneas aéreas podrían enfrentar una "situación potencialmente peligrosa" al volar sobre Venezuela y deben actuar con precaución "en todas las altitudes". Esa fue la advertencia que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos dirigió a las aeronaves civiles, en relación con las actividades militares en el espacio aéreo venezolano.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha advertido a las líneas aéreas que deben actuar "con precaución" cuando sobrevuelen el espacio aéreo de Venezuela "debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar".

Sin precisar qué tipo de amenazas podían enfrentar, el comunicado de la FAA indica que éstas "podrían suponer un riesgo potencial para aeronaves en todas las altitudes", incluso para aquellas que permanezcan en tierra.

La advertencia se produce en el marco de la llamada operación Lanza del Sur anunciada por el Pentágono, que incluye un despliegue naval sin precedentes en aguas del Caribe frente a Venezuela, con el supuesto objetivo de reducir las amenazas derivadas del narcotráfico.

La mayor acumulación de fuerzas militares que Estados Unidos ha hecho en la región incluye al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y varios destructores y buques de guerra.

Estas naves y los aviones de combate que trasladan han participado en ataques contra 21 lanchas que supuestamente trasladaban drogas, y han matado a más de 80 personas, a las que Washington acusa de ser "narcoterroristas", sin haber presentado pruebas.

Mary Schiavo, una exinspectora del Departamento de Transporte, explicó a la agencia AP que este tipo de notificaciones se emiten en casos en los que hay conflictos militares.

"No lo tomaría como que hay algún tipo de ataque inminente porque he visto que se emiten muchas veces antes. Pero como piloto, sin duda lo tendría en cuenta", explicó Schiavo.

La indicación no prohíbe vuelos sobre el espacio aéreo venezolano, pero implica que las aerolíneas notifiquen a la FAA de sus itinerarios al menos con 72 horas de anticipación. American Airlines y United Airlines confirmaron a la agencia Reuters que ya han dejado de sobrevolar Venezuela.

"Venezuela ha realizado múltiples ejercicios militares y dirigido la movilización masiva de miles de fuerzas militares y de reserva", indicó la advertencia de la FAA, que, sin embargo, aclara que la fuerza aérea del país sudamericano no ha manifestado intenciones de atacar aeronaves civiles.

Escalada de tensiones

En días recientes, la administración Trump ha escalado la retórica contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, al que acusa de detentar el cargo de forma ilegítima tras las elecciones de 2024, en las que la oposición ha mostrado actas que probarían el triunfo del exdiplomático Edmundo González Urrutia.

Pero las tensiones han ido más allá de las palabras. El componente aéreo del Comando Sur, AFSOUTH, informó oficialmente el 21 de noviembre que llevó a cabo una "demostración de ataque con bombardero" un día antes, en apoyo a la operación Lanza del Sur.

La publicación en la cuenta oficial en X va acompañada de fotografías de aviones de combate en pleno vuelo.

El 20 de noviembre, el Comando Sur compartió videos de "operaciones de vuelo en el aeropuerto José Aponte de la Torre en Ceiba, Puerto Rico", donde se puede observar ejercicios de aviones de combate F-35 y B-52.

Ese mismo día, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró en una entrevista con 'One America News' que la próxima designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (que entrará en vigencia el 24 de noviembre) "trae un montón de nuevas opciones a Estados Unidos".

Washington ha alegado que Maduro comanda personalmente el Cartel de los Soles, una supuesta organización criminal de militares de alto rango que colaboran en el tráfico de drogas, acusaciones que el mandatario venezolano ha rechazado en repetidas oportunidades.

Una "agresión" contra Venezuela

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, condenó el 21 de noviembre las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Trinidad y Tobago, que en su punto más próximo está separada de las costas venezolanas por apenas 11 kilómetros.

La Unidad 22 de Expedición Marina realizó ejercicios en Trinidad y Tobago entre el 16 y el 21 de noviembre, en una operación que la primera ministra de la nación insular, Kamla Persad-Bissessar, ha dicho que forma parte de la alianza de seguridad "profunda y duradera" con Washington, ratificada en 2024 en el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA).

Padrino López calificó las maniobras como una "agresión" contra la dignidad venezolana y aseguró que son ejercicios "complemente deliberados para amenazar a Venezuela".

"Triste es que el Gobierno de Trinidad y Tobago preste su territorio, degrade su territorio, su soberanía para que se posen allí instrumentos para la muerte y la destrucción masiva de los pueblos", afirmó el ministro en un video difundido en redes sociales.

Maduro acusa a las supuestas operaciones antidrogas en el Caribe de ser una excusa para ocultar el verdadero propósito de expulsarlo del poder.