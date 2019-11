Natalia Grace Barnett | Fuente: YouTube

Natalia Grace Barnett, la joven ucraniana que fue abandonada en 2013 por sus padres adoptivos, rompió su silencio y rechazó que intentara asesinar a alguna familia que la acogió anteriormente.

En una entrevista con un programa de televisión estadounidense, Natalia Grace dijo que actualmente tiene 16 años de edad y no más de 20 como aseguran sus padres adoptivos Kristine y Michael Barnett.



Sobre sus problemas de salud, Natalia indicó que padece de displasia espondilometafisaria, un tipo de enanismo, además de escoliosis. En la entrevista, reveló que ha vivido con más de 30 familias.

"En una ocasión, uno de los niños y yo estábamos jugando y en ese forcejeo caímos al suelo, caí sobre él, y la madre interpretó que yo estaba intentando romperle el brazo y me devolvieron", explicó la joven sobre una pareja de New Hampshire con dos hijos que intentó adoptarla. "Pero yo no intenté matar a nadie", afirmó.

Natalia Grace apareció en el programa televisivo junto a la pareja Antwon y Cynthia Mans, quienes la acogieron, luego de encontrarla viviendo por más de un año sola en un departamento pagado por los Barnett. En el 2013, Kristine y Michael Barnett se mudaron a Canadá para acompañar a su hijo autista, que con 17 años ya era doctor en Física Cuántica, en sus estudios.

Denuncias de su familia

Los Barnett adoptaron a la niña en el año 2010 cuando supuestamente tenía seis años. Kristine Barnett indicó, en una entrevista con Daily Mail, que muy pronto se percató que la niña contaba con más edad, debido a la aparición de vello púbico, la menstrución y un vocabulario propio de una persona mayor.

Sin embargo, según el relato de Kristine Barnett, lo más grave para ellos es que supuestamente Natalia Grace intentó envenenarlos echando lejía a su café. En aquel entonces la joven estuvo en un hospital psiquiátrico con el diagnóstico de "trastorno de personalidad sociópata". Por esto deciden abandonarla no sin antes pagarle un año de alquiler en un departamento, un seguro médico, cupones de comida y una escuela de adultos.



En 2012, antes que su familia adoptiva se mudara con su otro hijo a Canadá, Kristine y Michael Barnett cambiaron la fecha de nacimiento de la menor de edad del 2003 a 1989. Aún no se explica cómo modificaron sus datos de manera legal.



Hasta el momento la edad real de Natalia Grace es un misterio. La policía de Indiana aseguró que una prueba de densidad ósea en 2010 mostraba que tenía entonces ocho años. Otro test realizado dos años después arrojó que la niña tenía en ese momento 11 años. Mientras que una carta médica del 2016 con membrete de la clínica de la Universidad de Indiana revela que la menor tenía dentadura de un adulto y que ya estaba desarrollada sexualmente.

Enfrentan pedido de prisión



"Ella (Kristine Barnett) intenta hacerla parecer un monstruo", señaló Cynthia Mans. Además, describió a la joven como encantadora y hacia la que nunca han sentido ningún temor. La familia Mans, con cuatro hijos, vive con Grace desde hace casi siete años.

Sus padres adoptivos se enfrentan a cinco años de cárcel, por abandono de una menor o de una persona discapacitada.