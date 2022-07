La exalcaldesa chilena Karen Rojo se fugó el pasado marzo tras ser condenada por fraude fiscal | Fuente: Facebook

La exalcaldesa chilena Karen Rojo, que se fugó el pasado marzo tras ser condenada por fraude fiscal, fue detenida este miércoles en Países Bajos, informó la Fiscalía de Antofagasta, la ciudad del norte donde gobernó entre 2012 y 2020.



El fiscal Cristián Aguilera explicó que Rojo fue detenida en los alrededores de Ámsterdam durante la madrugada y que está "a disposición del Tribunal de Rotterdam", que tiene que pronunciarse sobre la petición de extradición realizada por Chile.



"Esperemos que el trámite se realice de la forma más expedita posible", agregó.



Rojo se fugó el pasado 23 de marzo para evitar una condena de cinco años y un día de prisión por un delito de fraude fisco cometido entre 2015 y 2016 en el marco del llamado "Caso Main".



Según la condena, la exedil conservadora contrató los servicios de la empresa Main Comunicaciones para mejorar su imagen de cara a la reelección de 2016 utilizando fondos públicos destinados a educación y salud por valor de 24 millones de pesos (cerca de 24.000 dólares).



El fiscal precisó que Rojo no arriesga un aumento de la pena porque no tenía medidas cautelares cuando se marchó de Chile y que el mismo juzgado de Rotterdam determinó la prisión preventiva mientras se tramita el procedimiento de extradición.



"Nadie está por sobre la ley, ni siquiera quienes han ocupado u ocupan cargos de autoridad. El que infringe la ley será perseguido y sancionado. Esta es una señal de que no haya impunidad", indicó por su parte el subsecretario de Seguridad Pública, Manuel Monsalve.

