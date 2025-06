Exjefe de la diplomacia de la UE denuncia que el 90 % de bombas lanzadas contra Gaza son fabricadas por EE. UU. y Europa

Josep Borrell arremetió contra la falta de coherencia europea, la impunidad de Israel y el riesgo inminente de una desestabilización en Medio Oriente. "[Benjamín] Netanyahu (primer ministro de Israel) parece dispuesto a empujar al mundo hacia una guerra más grande, con Irán como nuevo objetivo" y si ese conflicto se materializa, "ya no será un asunto local, sino geopolítico", dijo.

Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, lanzó este jueves en Madrid duras críticas contra la política exterior comunitaria respecto al conflicto en Gaza e instó a detener lo que calificó como una "masacre".



Borrell participó en un foro en la Casa Árabe de Madrid, donde analistas, expertos y diplomáticos analizaron el papel que Europa puede desempeñar en Oriente Medio y abordaron la necesidad urgente de actuar ante una situación que definieron como "catástrofe regional".



Los analistas describieron la actual crisis en la región como un "espejo" que refleja tanto la incapacidad de Europa para actuar como actor global como la creciente desconfianza desde el sur, que acusa a la UE de aplicar un doble estándar entre Ucrania y Gaza.



Durante su intervención, Borrell arremetió contra la falta de coherencia europea, la impunidad de Israel y el riesgo inminente de una desestabilización regional: "Es tiempo de decidir qué tipo de actor global queremos ser, ¿vamos a permanecer al margen o vamos a despertar?", planteó.



"Israel quiere convertirse en la gran única potencia regional, lo que busca es supremacía" opinó Borrell y advirtió que "todos los actores de la región deberían tener miedo" porque "la estabilidad de Oriente Medio está en peligro".



Insistió que "no se trata solo de Gaza" porque "(Benjamín) Netanyahu (primer ministro de Israel) parece dispuesto a empujar al mundo hacia una guerra más grande, con Irán como nuevo objetivo" y si ese conflicto se materializa, alertó, "ya no será un asunto local, sino geopolítico".



"No soy fan del régimen de los ayatolás" aseguró, "pero eso no significa que uno pueda bombardear a un vecino cada vez que no le gusta su gobierno. ¿En qué clase de mundo queremos vivir?, se preguntó.



Contradicciones europeas y "esquizofrenia diplomática"

Borrell también criticó el doble discurso de los Estados miembros de la UE: "Decimos que apoyamos a Israel bajo el marco del derecho internacional, pero nunca nos preguntamos si Israel lo respeta en su propia guerra", calificando este enfoque de "proceso esquizofrénico" y advirtió de que "Europa acumula contradicciones sobre contradicciones".



"Lo que pasa en Gaza pesará sobre la conciencia del mundo", advirtió, señalando directamente a Estados Unidos y Europa ya que "el 90 % de las bombas lanzadas son fabricadas por ellos" y "los únicos que pueden detener la masacre son quienes proveen las armas".



Los expertos participantes en el foro coincidieron en la necesidad de impulsar acciones para estabilizar la región, como comprometerse con el Comité Árabe de Derechos Humanos (CDHA), presionar para el reconocimiento pleno del Estado palestino y proteger las instituciones de las Naciones Unidas.