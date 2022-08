Expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, viaja a Ucrania para apoyar a Volodímir Zelenski

Su llegada a Ucrania se produce a poco de cumplirse seis meses desde que inició el conflicto con Rusia. | Fuente: Hay Festival Arequipa

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, junto al ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, viajó este martes a Ucrania para reunirse en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y visitar zonas afectadas "por la devastación" causada tras la "agresión ilegal de Rusia".



Así lo informó hoy el grupo The Elders, del que hacen parte los dos altos cargos, al asegurar que la visita tiene lugar como muestra de solidaridad a Ucrania y para mostrar su apoyo al mandatario ucranianos tras la invasión rusa.



"La humanidad no puede ignorar el esperpento moral que significa la guerra de Rusia contra Ucrania", aseguró Santos, quien fue Nobel de la Paz tras la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC, citado en un comunicado en el que aseguró que la visita la hacen para "escuchar y aprender".



Por su parte, el ex secretario general de la ONU subrayó que quieren solidarizarse "con el valiente pueblo ucraniano" y que van a ofrecer el apoyo de The Elders a Zelenski.



"Reafirmamos la centralidad de la soberanía ucraniana, la integridad territorial y su derecho a la defensa propia", dijo Ban Ki-moon.

Ban Ki-moon y su pedido a la ONU

Ban Ki-moon también hizo un llamado a los Estados miembros de la ONU para que "recuerden su responsabilidad de defender los principios fundamentales de la Carta de la ONU, que han sido violados tan flagrantemente por la invasión de Rusia".



A su turno, Santos consideró que "el mundo debe hacer todo lo posible para ayudar al pueblo de Ucrania a vivir en paz, con dignidad y en libertad, no solo por todas las vidas que ya se han perdido, sino por todos aquellos que siguen sufriendo".



Santos y Ban Ki-moon visitaron este martes Bucha e Irpin, según la organización, para "entender las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas allá".



"La guerra rusa en Ucrania es una indignación moral. El mundo debe oponerse firmemente a la normalización de este horror e injusticia. La Humanidad no puede mirar a otro lado", pidió esta organización, integrada por un grupo independiente de líderes globales y que fue fundada por el fallecido expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela.

(Con información de EFE)