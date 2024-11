Filipinas evalúa otorgar tres días de descanso a empleados con el corazón roto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A comienzos de 2023 se viralizó en Filipinas la historia de Ricardo Dublado, director ejecutivo del Cebu Century Plaza Hotel. Este hotel implementó una medida innovadora: ofreció licencias remuneradas por separación laboral a sus empleados que atravesaran una ruptura sentimental. Así es: días libres para quienes tuvieran el corazón roto.

Dublado explicó al medio GMA News Online que conocía de primera mano cómo una ruptura podía afectar el rendimiento laboral: "Yo mismo he pasado por rupturas y malas relaciones, y ciertamente mi rendimiento laboral se vio afectado”, afirmó. Por ello, consideró adecuado ofrecer a sus empleados cinco días de permiso retribuido al año.

Proyecto de Ley para corazones rotos

Aquella medida, que fue bien recibida por algunos al reconocer la importancia de la salud mental tras una ruptura, se transformó en un Proyecto de Ley impulsado por el miembro de la Cámara de Representantes, Lordan Suan. El proyecto propone conceder hasta tres días de permiso a quienes atraviesen una separación sentimental.

La propuesta del Proyecto de Ley 9931 (Ley de recuperación y resiliencia por desamor), establece que los empleados menores de 25 años tendrían un día de licencia no remunerada por año; los de 25 a 35 años, un máximo de dos días; y los de 36 años o más, tienen derecho a tres días de licencia no remunerada por desamor.

"Los estudios revelan el costo sustancial que las rupturas cobran en las personas, ya que afectan su bienestar emocional y mental, lo que lleva a una menor productividad, ausentismo y legitimidad de la angustia emocional derivada de la vida personal y ofrece un apoyo crucial durante este momento difícil", manifestó Lordan Suan.

¿Prioridad a la salud emocional o al dinero?

Si bien la medida busca abordar el impacto de las rupturas sentimentales en la salud emocional y el rendimiento laboral, tiene diferencias respecto a la iniciativa de Dublado, quien ofrecía licencias remuneradas a sus empleados para que pudieran recuperarse emocionalmente, el Proyecto de Ley 9931 propone días de licencia sin goce de sueldo.

Según el Financial Times, este planteamiento sugiere que, más allá de la compasión por el trabajador, se busca priorizar la estabilidad financiera de las empresas sobre las necesidades emocionales de los empleados. No es sorprendente que algunos hayan señalado que, en situaciones de angustia, algunos prefieren no sacrificar parte de su salario, eligiendo trabajar a pesar de sus circunstancias personales.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis