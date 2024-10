Día de la Salud Mental: episodios depresivos en adultos mayores aumentan desde el 2019

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Más de 138 mil adultos mayores se han atendido en el Ministerio de Salud por problemas de salud mental.

En el Perú existen más de 4 millones de adultos mayores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De este total, 138 mil han sido atendidos por problemas de salud mental en lo que va del 2024; es decir, 3 de cada 10, según información del Ministerio de Salud verificada por RPP Data.

Los principales casos reportados son trastornos de estrés, ansiedad y depresión y el porcentaje es ligeramente mayor en el caso de los hombres, indican las cifras oficiales. Si bien los problemas de salud mental en toda la población están en aumento, la situación de los adultos mayores es particular, comenta Anasofía Carranza, psicóloga y directora de Salud Mental de la Asociación "De-mentes".

"Con la adultez mayor vienen muchas enfermedades crónicas, puede que estén en una situación de discapacidad y eso también está asociado a la salud mental. Los adultos mayores experimentan soledad, duelo [al perder a seres queridos] y aislamiento social", señala.

Otros de los factores que influyen en la salud mental son la crisis económica y el aumento de la pobreza, además de la corrupción, desigualdad y violencia en nuestro país, que influyen en el bienestar de las personas.

"Las tendencias globales en personas adultas mayores es que hay más prevalencia de diagnósticos de depresión vinculados a la demencia y, por ello, se necesita un foco especializado. No es lo mismo mirar la depresión en un adolescente que en un adulto joven o en una persona adulta", comenta.

Episodios depresivos aumentan desde 2019

Desde hace cinco años, los episodios depresivos se están incrementando en los adultos mayores. Así lo reporta la Plataforma de Acciones de Seguimiento en Salud Mental del Minsa: en el 2019 se registraron 450 casos de episodios depresivos, mientras que, en lo que va del 2024, ya se atendieron 781 casos, según pudo verificar RPP Data.

Tener un episodio depresivo no es lo mismo que tener un diagnóstico de depresión, aclara la psicóloga Ana Sofía Carranza. "El episodio se caracteriza por una sensación de tristeza y pérdida de interés en actividades cotidianas, un poco de desesperanza junto a otros síntomas por un periodo de dos semanas por lo menos. Una persona puede tener un episodio depresivo, pero no necesariamente ser diagnosticado con depresión", explica.

Los adultos mayores, además, son vulnerables por el cambio de rol social conforme pasan los años, por la jubilación o la mudanza de los hijos, resalta la psiquiatra Natalia Ascurra, de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud.

"El aumento de casos reportados evidencia que la población se está atendiendo y eso es algo positivo [porque rompe con el estigma de atender problemas de salud mental], pero también es cierto que se necesitan más recursos para identificar a tiempo este tipo de casos", explica Ascurra.

Más de 4 mil casos de violencia contra adultos mayores

La discriminación, el abandono y los casos de violencia contra adultos mayores son otros de los factores que pueden afectar su salud mental. Según reporta el Ministerio de Salud, solo entre enero y mayo de este año, se han registrado 4,500 agresiones contra adultos mayores.

"A nivel global, uno de cada seis adultos mayores sufren maltrato físico y psicológico de su entorno más cercano. Los ancianos viven, no solo en un contexto de pobreza, sino que son invisibilizados por su familia más cercana, por el entorno, el barrio y el Estado", comenta la psicoterapeuta Carla Marcos.

En esa línea, considera que el sector salud debe hacer un mayor esfuerzo para insertar a los adultos mayores en la "dinámica social". "Los esfuerzos de abrir programas sociales o los centros de salud mental comunitaria son importantes, pero debemos seguir capacitando al personal para que la comunicación sea empática, reforzar los programas de rehabilitación cognitiva y trabajar con las familias pues muchas veces el abandono se da en el mismo hogar", agrega.

Es necesario que los familiares o personas que estén al cuidado de adultos mayores permanezcan atentos a las señales de alerta y, sobre todo, los ayuden a romper con el estigma de hablar de su salud mental, indica la psiquiatra Natalia Ascurra.

"Las personas dicen, en el caso del adulto mayor, 'ah bueno, que se olvide las cosas es normal porque ya está viejito'. Con esa mentalidad no los llevan a tiempo para que puedan atenderse. O lo ven aislado al abuelito y dicen 'no, pero es por la edad' y no, de repente está pasando por un episodio depresivo y no lo sabemos", explica la representante del Ministerio de Salud.

A esto le agrega acciones a las que debemos estar alerta como si es que pierde interés por actividades que antes realizaba, si tiene problemas al dormir o si habla de forma reiterativa de temas que le provoquen angustia. "En el caso de los adultos mayores hombres, incluso, pueden pasar por momentos difíciles y querer terminar con su vida (...) Lo más importante es escucharlo y llevarlo a un establecimiento de salud para que sea atendido", recomienda Ascurra.