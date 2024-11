Fiscalía francesa pide cárcel para todos los violadores de Gisèle Pelicot, con penas de 4 a 20 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fiscalía concluyó este miércoles su petición de penas para los 51 acusados de agresión y violación bajo sumisión química contra Gisèle Pelicot y pidió la cárcel para todos ellos, con condenas que van de los 4 a los 20 años, la máxima en Francia.



"Habrá un antes y un después", dijo al terminar su requisitoria este miércoles la fiscal del tribunal penal de Aviñón (sureste de Francia) Laure Chabaud, quien pidió una "concienciación real y profunda sobre la noción de consentimiento" para los acusados y también para la sociedad.



De hecho, ese fue el elemento clave de la argumentación de la Fiscalía en los alegatos que habían comenzado el lunes para pedir condenar a todos los acusados: jamás tuvieron el permiso de la víctima para hacer lo que hicieron ni tampoco lo pidieron.



La fiscal interpeló al presidente del Tribunal, Roger Arata, para que de una vez por todas nunca más se pueda calificar una violación de "ordinaria" o "involuntaria", como trataron de argumentar las defensas de varios acusados.



Las peticiones de penas por parte de la Fiscalía habían comenzado el lunes con la de Dominique Pelicot, violador confeso de 71 años y principal acusado, quien se expone a la condena máxima de 20 años por violación agravada, al ser el cerebro del plan para drogar a la víctima durante casi 10 años para que decenas de hombres la violaran.



La prueba clave de este macrojuicio son miles de vídeos y fotos registrados por Dominique Pelicot con los otros acusados durante la comisión de los delitos. Estos documentan unas 200 violaciones a Gisèle Pelicot entre julio de 2011 y octubre de 2020.

Pelicot, un hombre perverso

Chabaud argumentó la petición de pena máxima por la psicología del violador confeso, al que describió como un hombre perverso, egocéntrico, perturbado, con múltiples desviaciones sexuales que quiso satisfacer sin poner "ningún límite" y sin el consentimiento de la víctima.



"Veinte años es mucho tiempo. (...) Tengas la edad que tengas, no es poco. Es a la vez mucho y demasiado poco. Demasiado poco teniendo en cuenta la gravedad de los actos cometidos y repetidos", señaló la fiscal.



En total hay 51 acusados y este miércoles se realizaron las últimas cuatro peticiones de penas, que fueron de los 16 a los 18 años y son las más elevadas tras la de Dominique Pelicot.



La pena más baja requerida por la Fiscalía, de 4 años, fue para Joseph C., un hombre de 69 años, por agresión sexual, al no constatar el Ministerio Público penetración en los abusos que cometió contra Gisèle Pelicot, quien se ha convertido en un símbolo feminista mundial al decidir que el juicio sea público para que "la vergüenza cambie de bando".



Por su parte Jean-Pierre Maréchal, el único de los que se sientan en el banquillo que jamás abusó de Gisèle Pelicot, podría recibir una condena de 17 años por replicar los métodos que le enseñó Dominique Pelicot con su mujer, Cilia M., quien fue violada varias veces por ambos.

Abusos contre Gisèle Pelicot entre julio de 2011 y octubre de 2020

A la salida de la sesión de la mañana, una vez terminadas las requisitorias, el abogado de Gisèle Pelicot, Stéphane Babonneau, se mostró satisfecho del desarrollo del proceso.



"La señora Pelicot explicó al inicio del juicio que quería abrir las puertas de esta vista para que fuera útil a la sociedad y nos ayudara a entender las causas que llevaron a que se permitiera la existencia de un caso como éste", dijo el letrado a la prensa.



Por otro lado, la abogada de Dominique Pelicot, Béatrice Zavarro, celebró las palabras y el tono de la fiscal Laure Chabaud: "Ha tenido las palabras adecuadas. Todos tenemos que salir de esto tranquilos y serenos (...) Tenemos que seguir trabajando por una justicia humana".



La prueba clave de este macrojuicio son miles de vídeos y fotos registrados por Dominique Pelicot con los otros acusados durante la comisión de los delitos.



Estos documentan unas 200 violaciones a Gisèle Pelicot entre julio de 2011 y octubre de 2020.



Todo terminó en septiembre de ese último año, cuando Dominique Pelicot fue detenido por grabar bajo las faldas de varias clientas de un supermercado.



Dominique y Gisèle Pelicot estuvieron casados durante 50 años y tienen tres hijos en común: David Pelicot, Caroline Darian y Florian Pelicot.



El principal acusado está imputado, además, en otros dos casos de violencia machista, uno por la violación y el asesinato de una mujer en 1991 y el otro por una tentativa de violación con arma blanca en 1999.



El juicio continuará esta tarde con los alegatos de las defensas, empezando por la de Dominique Pelicot. (EFE)