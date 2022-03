La noticia ha causado conmoción en todo el Reino Unido | Fuente: Referencial

El Gobierno británico pidió disculpas públicas después de que un informe de la experta en maternidad Donna Ockenden revelara que la muerte de 200 bebés en los hospitales de las localidades de Shrewsbury y Telford, ocurridas en los últimos 20 años, pudieron evitarse si hubieran recibido mejores cuidados al nacer.

El informe puso de manifiesto la magnitud de un escándalo que abarca dos décadas. También se reveló que nueve madres también perdieron la vida debido a la mala atención, mientras que otras se vieron obligadas a dar a luz de forma natural cuando se les debería haber ofrecido una cesárea.

"A todas las familias que han sufrido tanto, lo siento", dijo el ministro de Sanidad, Sajid Javid, en el Parlamento. El informe, que puso de manifiesto la magnitud de un escándalo que abarca dos décadas, "deja claro que fueron víctimas de un servicio que estaba ahí para ayudarles", agregó.









Donna Ockenden aseveró que el hospital "no investigó (los casos), no aprendió (de sus errores), no mejoró". El informe, de 250 páginas, incluye casos de recién nacidos con cráneos fracturados, huesos rotos y problemas cerebrales tras la falta de oxígeno en el momento del nacimiento.

El trabajo de Ockenden mostró que el rechazo obstinado a realizar cesáreas y la falta de cuidados adecuados provocaron la muerte evitable de decenas de neonatos en la maternidad del Shrewsbury and Telford Hospital.

Se negaron o se retrasaron numerosas cesáreas

El número de partos vaginales "naturales" revela que a las mujeres se les negaron o se retrasaron las cesáreas, lo que aumentó los riesgos, según el informe. Ockenden describió cómo, en 2011, una mujer estaba agonizando pero le dijeron que "no era nada", mientras que el personal le despreciaba y le hacía sentir "patética". Un obstetra fue más brusca aún y le llamó "perezosa".

El parlamentario conservador Jeremy Hunt, quien en 2017 ordenó la investigación de Ockenden sobre las muertes de madres y bebés en Shrewsbury cuando era secretario de salud, dijo que las cifras eran "peores" de lo que podría haber imaginado al comienzo del proceso.



