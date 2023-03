El Parlamento británico en Londres. | Fuente: Pexels

Dos exministros conservadores y actualmente diputados del Parlamento británico se ofrecieron a trabajar para una falsa empresa coreana, creada por un grupo de activistas, por 10 000 libras (11 000 euros) al día, según una investigación desvelada este domingo.



Pese a que en principio la oferta de la falsa compañía no vulneraría la legislación, el grupo Led by Donkeys ("Dirigidos por burros") quiso poner de relieve las frecuentes incompatibilidades en sus intereses de las que se acusa a los legisladores británicos.



Kwasi Kwarteng, exministro de Economía, y Matt Hancock, exministro de Sanidad, respondieron que sus honorarios por viajar a Corea del Sur para participar en reuniones de la supuesta compañía Hanseong Consulting serían de 10.000 libras al día.



Otros dos diputados conservadores, Graham Brady -dirigente del grupo parlamentario- y Stephen Hammond, también accedieron a trabajar para la falsa empresa, aunque en el caso del primero por una cantidad de 6.000 libras diarias (6.800 euros).



Led by Donkeys mandó un total de 20 correos electrónicos a miembros de la Cámara de los Comunes, tanto "tories" como de la oposición laborista y liberal-demócrata: 12 no respondieron, dos declinaron, otro expresó interés y luego lo retiró, y otros cinco accedieron a una entrevista exploratoria.



En la videollamada con una supuesta ejecutiva de la empresa -difundida por el grupo en redes sociales-, Kwarteng propuso cobrar 10.000 libras al día después de que la mujer le indicase que normalmente las tarifas solían variar entre 8.000 y 12.000 libras.

🚨MPs FOR HIRE: a Led By Donkeys undercover investigation🚨



Watch the trailer… pic.twitter.com/TOPxuhmbr9 — Led By Donkeys (@ByDonkeys) March 25, 2023

Kwarteng fue objeto de grandes críticas en las cinco semanas en que encabezó Economía en el Ejecutivo de Liz Truss, de septiembre a octubre de 2022, después de que su plan para bajar impuestos desatase una tormenta financiera que hundió la libra.



De igual forma, Hancock, que dimitió tras vulnerar las reglas de distancia social en un romance con una compañera de trabajo revelado por la prensa, respondió que su tarifa sería de 10 000 libras al ser preguntado por la supuesta responsable.

Trabajos paralelos de diputados en debate

En los últimos meses se ha intensificado el debate acerca de los trabajos paralelos que los diputados desempeñan al margen de su actividad legisladora, algo que el Partido Laborista planea restringir si gana las próximas elecciones.



Los medios británicos, que recogen este domingo la polémica con Hancock y Kwarteng, también destacan las interrogantes que plantea la falta de rigor de los diputados al informarse sobre la supuesta compañía interesada en ellos, que solo contaba con una rudimentaria página web como única prueba de existencia.



Un portavoz de Hancock dijo que "el fracasado intento para atrapar" al diputado demuestra que éste actuó "dentro de la letra y el espíritu de la ley", y argumentó que es "completamente esperable" que piense en su futuro, ya que planea abandonar su escaño en las próximas elecciones.



Por su lado, Brady señaló que dejó claro en su entrevista que cualquier acuerdo debería ser "transparente" y que solo aceptaría algo que encajase dentro del Código de Conducta por el que se rigen los parlamentarios. (EFE)