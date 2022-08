El pacto nuclear de 2015 limitaba el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de sanciones, pero en 2018 Donald Trump lo abandonó y volvió a imponer medidas restrictivas a Irán. | Fuente: Pexels

La Agencia de la Energía Atómica de Irán (AEAI), informó este lunes que la República Islámica tiene la capacidad técnica para producir una bomba atómica, pero no tiene intención de hacerlo.



El jefe de la AEAI, Mohamad Eslamí, indicó hoy que "tal como lo ha dicho previamente el jefe del Consejo de Relaciones Exteriores Estratégicas de Irán, Kamal Jarazí, Irán tiene la capacidad técnica para construir una bomba atómica, pero tal programa no está en la agenda", informó la agencia local iraní de noticias FARS.



Eslamí rechazó asimismo las "acusaciones de Occidente" y dijo que esas acusaciones provienen de la Organización opositora a la República Islámica de Muyahidin Jalk e Israel.



Mediante el acuerdo nuclear los expedientes de todas las acusaciones contra Irán fueron cerrados, pero "actualmente la parte occidental, después de haberse retirado del acuerdo, para volver a ello nuevamente está presentando las mismas falsas acusaciones del pasado", dijo Eslamí.



Esas acusaciones "provienen de los hipócritas (en referencia a los Muyahidin) y del régimen sionista (en referencia a Israel)" indicó Eslamí, quien agregó que ellos "han estado expresando estos temas falsos durante unos 20 años".



Eslamí explicó que "no es aceptable para Irán" que otra vez lo pongan bajo presiones con las mismas acusaciones. Por ello, se decidió apagar todas las cámaras, para que la otra parte entendiera que no debía volver a levantar esas falsas acusaciones, dijo.



Asimismo, explicó que "la interacción constructiva" entre la AEAI y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) está establecida y "no ha habido interrupción en estas interacciones"; "Porque todas las acciones de Irán se llevan a cabo bajo la supervisión del OIEA sobre la base del Tratado de no Proliferación y la Salvaguarda", justificó Eslamí.

Irán ya está enriqueciendo uranio a una pureza del 60 %, muy por encima del 3,67 % permitido en el acuerdo nuclear de 2015.



El pacto nuclear de 2015, conocido como JCPOA, limitaba el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de sanciones, pero en 2018 el entonces presidente de EEUU, Donald Trump, lo abandonó y volvió a imponer medidas restrictivas a Irán.



Teherán respondió un año después con la aceleración de sus esfuerzos nucleares y el enriquecimiento de uranio.



Irán negocia desde el año pasado con cinco potencias e indirectamente con Estados Unidos para restablecer el pacto atómico, pero hasta ahora no se ha logrado concluir.



Tanto Irán como EE.UU. subrayan que todavía quedan temas claves por resolver que requieren de la voluntad y la decisión política de la otra parte. EFE