Una mujer iraní camina sin velo frente a un negocio en una calle de Teherán. | Fuente: EFE

La Policía iraní cerró 155 negocios en un solo día por no cumplir con las leyes que obligan a las mujeres a cubrirse con un velo y envió mensajes a 3.500 ciudadanas por no llevar la obligatoria prenda islámica, informaron este lunes medios del país persa.



Las autoridades iraníes comenzaron el sábado a aplicar un plan para reimponer el uso del velo, una prenda que muchas mujeres han abandonado desde la muerte en septiembre de Mahsa Amini tras ser detenida por llevar mal puesto el hiyab.



En la primera jornada de aplicación del plan, la Policía cerró 137 tiendas y 18 restaurantes en todo el país por no cumplir con la normativa que impone el velo a las mujeres, informó este lunes la agencia oficial IRNA.



“Los agentes han cerrado y presentado cargos contra 137 tiendas y 18 restaurantes por ignorar los avisos”, dijo el portavoz policial, Saeed Montazerolmahdi, según recoge IRNA.



Montazerolmahdi afirmó que solo una “minoría” no cumple con las leyes y aseguró que la mayoría de ciudadanos apoya “la normativa de la vestimenta” en el país persa.

La ley castiga con multas y hasta dos meses de cárcel a las mujeres que no se cubren con un velo, pero además las autoridades están barajando otras opciones, como la privación de servicios bancarios. Las mujeres descubiertas sin velo en sus coches se enfrentan a la posible incautación del vehículo.



Mensajes de advertencia

Además, la Policía ha enviado 3.500 mensajes de texto a mujeres que conducían vehículos sin usar un velo, informó el diario reformista Shargh.





"Estimada señora, en el día (…) en el lugar (…) usted cometió el delito de quitarse el hiyab en público, de acuerdo con el artículo del Código Penal Islámico 638", reza el mensaje.



"Este mensaje es un aviso preliminar y, si insiste en repetir el crimen de no cubrirse con un velo, se enfrentará a la ley", continúa el mensaje de texto de advertencia.



Shargh indicó que en centros comerciales de Teherán se han colocado carteles que recuerdan a las mujeres que deben usar el velo. Al mismo tiempo, la Policía ha pedido a las grandes superficies que coloquen a porteros en las entradas que adviertan a las féminas que se cubran, algo que ya ocurre en el metro de la capital, según el diario.



El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, mantiene al país bajo estrictos preceptos islámicos. | Fuente: AFP

La Policía iraní puso en marcha el sábado un plan para reimponer el velo con el uso de cámaras en lugares públicos y las advertencias a los dueños de negocios. Además, las autoridades judiciales anunciaron que perseguirán también a las personas que fomenten que las mujeres se quiten el obligatorio velo islámico en público. A principios de mes, los Ministerios de Educación y Salud anunciaron que no permitirán asistir a las universidades ni institutos a las estudiantes que no usen velo. (EFE)