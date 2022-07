Italia ha registrado 407 casos de la viruela del mono | Fuente: INS

Italia ha registrado 407 casos de la viruela del mono y la situación en el país "no es especialmente preocupante", después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase este sábado una emergencia sanitaria internacional, su máximo nivel de alerta, por el actual brote de esta enfermedad.



"En Italia se han registrado hasta ahora 407 casos, con tendencia a la estabilización. La situación es objeto de un seguimiento constante, pero no se considera especialmente preocupante", dijo el director general de Prevención del Ministerio de Sanidad, Gianni Rezza.



En un escueto comunicado, emitido tras conocerse la decisión de la OMS, Rezza explicó que "el Ministerio de Sanidad, con una orden especial, ya ha preparado, junto con las Regiones y Provincias Autónomas, los procedimientos de notificación de los casos individuales".



Alerta máxima por la viruela del mono

La declaración de emergencia sanitaria internacional pone a la OMS en su máximo nivel de alerta por el actual brote, que suma ya más de 16.000 casos (cinco de ellos mortales) en 75 países, muchos de ellos en Europa, donde la enfermedad no era endémica.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció la decisión, pese a que dos días antes el comité de emergencia para la enfermedad, formado por 15 expertos, se mostró mayoritariamente contrario a esta declaración.



Tedros también anunció que se eleva de "moderado" a "alto" el riesgo de contagio en Europa, donde se han llegado a detectar un 80 % de los casos, mientras que se mantiene el primero de estos niveles en el resto de regiones del planeta, incluyendo África central y occidental, donde es endémica y se concentran los decesos.



Con ésta son tres las emergencias sanitarias internacionales vigentes en el mundo, ya que se suma a la declarada desde finales de enero de 2020 por la COVID-19 y a la activada desde 2017 por graves brotes de polio en países como Pakistán, Afganistán o Nigeria.

