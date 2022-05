Biden arremete contra Putin | Fuente: EFE

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió este martes contra el mandatario ruso, Vladímir Putin, por la muerte de once periodistas en la guerra de Ucrania y por tratar de "silenciar" a quienes quieren contar la verdad sobre este conflicto.



En una declaración con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Biden lamentó estos fallecimientos y las heridas que han sufrido al menos otros once informadores desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania.



Y criticó que el Kremlin haya impulsado una ley de "desinformación" que pretenda silenciar a los medios y que apueste por la represión y la censura o la amenaza de castigos y ha llevado a muchos medios a abandonar Rusia.



"Este es el precio que los trabajadores de los medios de comunicación y sus familias están pagando por contarnos la injusta y brutal guerra de Putin en Ucrania", dijo el mandatario estadounidense.



La prensa libre "no es el enemigo del pueblo" dijo Biden. "Al contrario, cuando busca alumbrar y educar y no inflamar ni entretener, la prensa libre es la guardiana de la verdad", añadió.



Y prometió nuevas iniciativas, desde programas para proteger a los periodistas de espurias acusaciones hasta fondos para extender el apoyo a reporteros en riesgo.



Añadió que los gobiernos de otros países, la sociedad civil y el sector privado tienen un "papel importante que jugar" para sostener esta labor "vital" y Estados Unidos "está preparado para formar parte de esos esfuerzos".

