El líder opositor Juan Guaidó en una conferencia de prensa desde su casa junto a su hija Miranda y su esposa Fabiana Rosales, luego de denunciar intimidaciones contra su familia. | Fuente: AFP

Luego de denunciar intimidaciones a su familia por parte del FAES, el escuadrón policial más temido de Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó apareció desde su casa con su hija en brazos y junto a su esposa Fabiana Rosales para reiterar que no tiene miedo de las amenazas.



“El objetivo es muy evidente y no lo lograron. No van a lograr quebrar a la familia venezolana", dijo el presidente interino de Venezuela. "Lo han intentado asesinando jóvenes, han asesinado menores de edad, han secuestrado niños. Como no han llegado a intimidar a la ciudadanía tampoco van a lograr intimidar a esta familia venezolana", agregó.

El diputado Juan Guaidó confirmó que los agentes del FAES llegaron a su casa a bordo de una moto y una camioneta no identificada. Los cuatro policías se acercaron a la caseta de vigilancia de su edificio para preguntar por su esposa Fabiana. "Eran miembros de seguridad que buscaban información", agregó.

En otro momento, agradeció al cuerpo diplomático que lo acompaño hasta su casa y a sus vecinos, quienes dieron cuenta de lo que estaba sucediendo cerca a su residencia. “Nuestro corazón no se va llenar de odio ni resentimiento. Nuestro corazón y nuestras acciones están guiadas por Venezuela y al servicio de Venezuela. Nuestras acciones seguirán siendo ayuda humanitaria”, dijo.

El líder opositor aprovechó para hacer un pedido a las Fuerzas Armadas para que dejen ingresar la ayuda humanitaria. “Permitan que ingrese la ayuda humanitaria, permitan que podamos ayudar a los que más necesitan. La orden es al soldado de la patria, que se da cuenta que no nos intimidan, que no nos tiembla el pulso”, señaló.



El autoproclamado presidente interino de Venezuela denunció que un grupo del FAES (Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), estaba cerca de su residencia.

"El FAES está en mi casa, preguntando por Fabiana (la esposa). En este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar", aseguró en un acto público en el auditorio de la principal universidad del país, en Caracas, donde anunciaba el plan económico para Venezuela.