La ONU dijo este martes que se trasladó oficialmente a Estados Unidos una protesta tras las recientes informaciones que apuntan a que su secretario general, António Guterres, ha sido víctima de escuchas por parte del espionaje de ese país.



"La ONU ha dejado claro que esas acciones son incompatibles con las obligaciones de los Estados Unidos de América enumeradas en la Carta de Naciones Unidas y en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas", dijo a los periodistas el portavoz Stéphane Dujarric.



Según Dujarric, la organización ha trasladado a EE.UU. una nota verbal en la que expresa su preocupación por las informaciones recientes sobre un presunto espionaje a António Guterres, publicadas con base a filtraciones de papeles secretos del Pentágono.



"No está sorprendido"

La semana pasada, en una información publicada por la BBC, se hacía referencia a varios documentos que describen comunicaciones privadas entre António Guterres y la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed, sobre la situación en Ucrania y otras cuestiones.



Ante esas informaciones, la ONU aseguró que António Guterres "no está sorprendido" de haber sido víctima de escuchas, pero lamentó que sus conversaciones se hayan distorsionado, en referencia a un análisis hecho por la inteligencia estadounidense que considera que está siendo demasiado blando con Rusia.



En las últimas horas, también el diario The Washington Post detalló cómo las filtraciones del Pentágono confirman que Estados Unidos ha estado espiando a António Guterres, así como de otros responsables de la ONU, en particular sobre Ucrania.

Un joven militar fue imputado el pasado viernes por la justicia federal de Estados Unidos, acusado de estar detrás de la filtración de documentos confidenciales de la inteligencia estadounidense, en particular sobre Ucrania, que ha puesto a Washington en un aprieto.

(Con información de EFE y AFP)

